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Працює по 14 годин без вихідних: жінка захопила мережа розповіддю про сина-вирусологе

STYLERЖиття    14.04.2020 - 20:52
Працює по 14 годин без вихідних: жінка захопила мережа розповіддю про сина-вирусологе
Вірусолог в Києві працює по 14 годин без вихідних (колаж: РБК-Україна)

У Києві вірусолог працює без вихідних, щоб врятувати жителів столиці від коронавіруса

Мешканка Києва Валентина Зализко вразила користувачів мережі своїм постом у Facebook про сина-вірусолога. Чоловік під час карантину працює без вихідних, визначаючи наявність коронавірусної інфекції в організмі людини.

За словами жінки, її син працює в державній вірусологічної лабораторії, де роблять ПЛР тести на COVID-19. Вже кілька тижнів він працює по 12-14 годин на добу, без вихідних, щоб швидко визначити, чи є в організмі людини коронавірус чи ні. Цих результатів чекають лікарі.

Працює по 14 годин без вихідних: жінка захопила мережа розповіддю про сина-вирусологе

Вірусолог (фото: facebook.com/valentina.zalizko)

"Статистку, яку кожен день нам доносять з брифінгів наші чиновники, ми дізнаємося завдяки таким людям. Про них не пишуть у соцмережах, але ми повинні бути вдячними за їхню працю, як і нашим лікарям. Спасибі тобі, рідний", - написала Валентина.

Працює по 14 годин без вихідних: жінка захопила мережа розповіддю про сина-вирусологе

Вірусолог (фото: facebook.com/valentina.zalizko)

Вона також закликала українців залишатися вдома під час карантину. Саме таким чином ми можемо побороти епідемію, і швидше повернутися до нашого звичайного життя.

Користувачі мережі також написали безліч вдячних слів на адресу її сина-вірусолога.

  • Я знімаю капелюх;
  • Дякую вам!!!
  • Спасибі, нехай береже Бог!!!
  • Спасибі вам і вашому синові;
  • Божого благословення вам!!!
  • Спасибі вашому синові та вам як батькам.
  • Дай Боже вам здоров'я, бережіть себе.
  • Уклін земний! Здоров'я!

Працює по 14 годин без вихідних: жінка захопила мережа розповіддю про сина-вирусологе

Працює по 14 годин без вихідних: жінка захопила мережа розповіддю про сина-вирусологе

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що колишній керівник МОЗ України Уляна Супрун розповіла про використання швидких тестів на коронавірус.

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