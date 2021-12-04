Рабінович заявив, що ОПЗЖ виповнюється 22 роки і нагадав про історію партії

"Ви можете привітати мене і моїх соратників з ОПЗЖ - через кілька днів нашій партії виповниться 22 роки. Нагадаю, спочатку це була політична партія "Центр" на чолі зі Степаном Гавришем. Керівництво в "Центрі" змінювалося - біля керма партії були досить відомі українські політики. Пізніше "Центр" став політичною партією" за життя", куди увійшов Віктор Медведчук, і з того моменту вона набула серйозного всеукраїнського масштабу. А через деякий час партія "За життя" прийняла до своїх лав Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Посилившись кадрами, вона стала вже "Опозиційною платформою - За життя", а я і Юрій Анатолійович – співголовами другої за величиною політичної партії в Україні... і сьогодні ми з гордістю святкуємо 22 роки з дня заснування нашої партії", - зазначив Рабінович.

Нагадаємо, партія "Опозиційна платформа - За життя" була зареєстрована Міністерством юстиції України 9 грудня 1999 року як "Всеукраїнське об'єднання Центр". У липні 2016 року партія була перейменована в "За життя". 13 грудня 2018 року на з'їзді партії було оголошено про перейменування в "Опозиційна платформа - за життя".