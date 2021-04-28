Не п'ю, сів на дієту: Єфремов вперше розповів про життя в колонії

"Психологічно-зі знаком плюс, фізичний стан-середній. Ті болячки, які були до посадки, нікуди не поділися", - сказав Єфремов.

При найменшому нездужанні його звільняють від роботи, хоча Михайло часом і противиться, адже йому "важливо бути серед людей, в соціумі".

"Колонія - це не страшно. Трошки незвично було те, що жорсткий режим, система життя у всьому регламентована. До цього довелося звикати. Те, як я жив до цього, - там системи ніякої не було. Звикав два-три місяці", - зазначив Єфремов.

У в'язниці російський актор перестав пити, "підсів" на дієтичне харчування. Годують його нормально, тому "не схуд, не змурився".

За словами актора, у вільний від роботи час він любить дивитися футбол та інші заходи, які проходять в колонії.

"Всілякі заходи в колонії, на яких я можу бути присутнім в якості глядача або вболівальника - мені це приносить задоволення. Проводяться, в тому числі, футбольні матчі. Сам я добре граю в настільний теніс. Тут поки не граю, але в майбутньому хотів би", - сказав він і додав, що також читає "всілякі незрозумілі книги, наприклад, письменника Олексія Симонова".