Намагався вломитися в квартиру: Слава з "НеАнгелів" показала на відео маніяка

Слава Камінська з популярної української групи "НеАнгели" поскаржилася на настирливого залицяльника, який вже довгий час переслідує співачку в соціальних мережах, залишаючи погрози.

Крім того, пише Камінська на своїй сторінці в Instagram, цей чоловік намагався вломитися в квартиру дівчини.

Невідомий чоловік, який назвався Романом, приніс Славі Камінській листа і просив відчинити йому двері, щоб передати це послання. Його зафіксувала камера відеоспостереження.

Дівчина звернулася до своїх підписників з проханням впізнати чоловіка, щоб вона могла написати на нього заяву в поліцію.

"Не впевнена, що він психічно здоровий..." - пише солістка "НеАнгелів".

Слава Камінська з "НеАнгелів" розповіла про переслідування маніяка (фото: instagram.com/babaslavka)

Крім того, абсолютно незрозуміло, як неадеквату вдалося пройти через охорону ЖК та консьєржа.

Підписники Камінської радять їй бути обережніше і поширити знімки чоловіка серед охорони житлового комплексу.

"Ой зайчик, найнезрозуміліше те, як через охорону і потім через консьєржа пройшов? Обов'язково я думаю треба роздрукувати фото його і консъержу та охороні дати, не дай Бог пропустять, то з них всіх питати", - радить дизайнер Вікторія Шпорта.

"У мене останнім часом склалося враження, що багатьох випустили з лікарні. Занадто багато божевільних розвелося навколо. Одного разу один стояв недалеко поруч... Стежив за мною, кілька днів поспіль", - поділилася досвідом одна з підписниць співачки.

Скрін: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, Слава Камінська офіційно розірвала шлюб з Едгаром Камінським.

Раніше повідомлялося про те, що Едгара Камінського "рознесли" в мережі через розповідь про маму.