Намагався втекти, але впав: у Києві за кермом катався п'яний як чіп дипломат

У Києві затримали дипломатичного співробітника, який був за кермом у стані алкогольного сп'яніння
У Києві зупинили авто, за кермом якого перебував п'яний як чіп дипломат. Мало того, чоловік вирвав прямо на свою машину. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. В такому стані неадеквата зупинили неподалік від метро "Сирець" патрульні. Чоловік спочатку хотів врятуватися втечею, а потім просто впав, адже на ногах стояти не міг.
Цікаво, що навіть за такі п'яні пригоди дипломата не притягнуть до відповідальності, адже у нього дипломатичний імунітет.
"Зупинений правоохоронцями, поблизу зі станцією метро "Сирець". Бухенний в хлам. Намагався втекти, але впав. Ну, а найбільший "прикол", як ви, напевно, знаєте - згідно з міжнародними конвенціями, притягнути до відповідальності за такий проступок дипломата не можна, тому що у нього "дипломатичний імунітет", - сказано в повідомленні.
Користувачі в коментарях шоковані таким вчинком дипломата.