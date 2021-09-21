Намагалася зупинити злодія: під Одесою жінка зачепилася за авто, але її протягли по дорозі (відео)

В Ізмаїлі Одеської області чоловік серед білого дня пограбував жінку. Зловмисник забрав у неї сумку, сів в авто і почав їхати. Потерпіла так просто не здалася і відкрила двері машини. Після чого водій різко натиснув на педаль газу.

На відео видно, як жінка тримається за двері, а машина починає різко їхати. При цьому вона впала на дорогу, і водій протягнув її кілька метрів по асфальту.

Після цього до неї підбіг люди. За словами потерпілої, чоловік вкрав у неї сумку. На місце події викликали поліцію і"швидку допомогу".

Користувачі мережі зазначили, що люди просто стояли і дивилися на це все, а автор ролика знімав відео на телефон і нічого не зробив.