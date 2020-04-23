Катував українських дітей: хто такий Ілля Хржановський, який хоче будувати Меморіал Бабиного Яру

Ілля Хржановський - скандальний російський режисер, який приїхав в Україну і став художнім керівником меморіального центру Бабин Яр. Росіянин приїхав в столицю на запрошення російських олігархів Германа Хана і Михайла Фрідмана. Чому ім'я Хржановського пов'язано зі скандалом і його авторський шлях читайте в матеріалі Styler.

Біографія режисера

Іллі Хржановському 44 роки, він народився в Москві 11 серпня 1975 році. Його батько був мультиплікатором, а мати філологом. У 1992-1993 він вступив на факультет живопису в Боннській академії мистецтв. У 1998 році закінчив режисерський факультет ВДІКУ (майстерня М. М. Хуциєва). Дебютував як режисер театральним спектаклем "Те, що відчуваю" на Міжнародному фестивалі КУKART (1997). У 1998 — спільно з Артемом Михалковим) він зняв свою першу короткометражку "Зупинка".

З 1998 по 2002 рік Хражновський був режисером і продюсером рекламних компаній. У цей час він працював на російському телеканалі ТНТ. У 2003 році його проєкт увійшов в програму Берлінського кінофестивалю, а також в програми інших російських і міжнародних кінофестивалів.

Цікаво, що у 2009 році Ілля Хржановський став співзасновником компанії "Феномен-Україна, а у 2010-му — німецької компанії Phenomen Berlim Filmproduktions.

Треба відзначити, що протягом 10 років режисер принципово не давав інтерв'ю і тільки зараз його позиція змінилася.

Ілля Хржановський (фото: facebook.Ілля Хржановський)

Скандальний проєкт "Дау" режисера

Проєкт "Дау" був створений у 2005 році. Він складається з фільмів і серіалів про життя радянського фізика, нобелівського лауреата Льва Ландау. На цей момент він досі не закінчений. В рамках "Дау" був побудований невелике радянське місто 1930-х років, у ньому оселилися сотні акторів (в основному — непрофесійних), за життям яких стежили кінематографісти. Чіткого сценарію не було, а відзнятий для "Дау" матеріал (всього 700 годин відео) став основою для масштабного арт-проекту Dau, який показали в Парижі на початку 2019 року. На цей час проєкт налічує 16 кінокартин.

До речі, до написання сценарію знову був притягнутий письменник Володимир Сорокін. Відзнявши якісь сцени в Москві та Петербурзі, знімальна група перемістилася в Харків, де поступово склався і головний герой картини - зовсім не Ландау, а Інститут. Інститут, як модель суспільства і модель країни у певну епоху.

29 лютого 2019 року фільм "Дау. Наташа" режисерів Іллі Хржановського і Катерини Ертель завоювали приз Берлінського кінофестивалю за кращу операторську роботу. У Росії цей фільм заборонили, він не вийшов у прокат, бо на думку чиновників, містить матеріали, що "пропагують порнографію".

Чому ж цей проєкт викликав стільки обурення і спорів у мережі? Річ у тому, що у фільмах містяться сцени насильства, які викликали претензії кінокритиків і звичайних людей. Як з'ясувалося, всі сцени у фільмах зіграні акторами по-справжньому, тобто навіть сексуальне насильство знімалося з повним натуралізмом.

Що сам режисер говорить про свій проєкт "Дау"

В інтерв'ю російському виданню РБК Хржановський підтвердив натуралізм сцен насильства в його фільмах, він називає такі речі нормальними та не бачить в цьому нічого такого.

"А "мучиться" — це що? Наприклад, стільки разів згадується сцена з пляшкою — якщо дивитися, там немає факту "входження" пляшки. Але емоційно все, що відбувається в проєкт, є правдою завжди. Правдою в якомусь умовному світі. Якщо це для глядачів страшніше і вони можуть відчути, то це чудово", - говорив режисер про "Дау. Наташа".

Хржановський розповів, що італійська актриса Моніка Белуччі поцілувала руку актрисі, яка зіграла Наташу. Вона оцінила талант росіянки та назвала її "улюбленою актрисою".

Запущений сайт проєкт Іллі Хржановського "Дау"

Режисер Ілля Хржановський запустив сайт кінопроєкту "Дау". Глядачам вже доступні два фільми їх десяти — це "Дау. Наташа" і "Дау. Дегенерація". Щотижня на сайті DAU.com будуть з'являтися нові фільми, вони платні. 24 квітня відбудеться прем'єра "Нора мама" і "Три дні".

Кадр з фільму "Дау. Дегенерація" (Скріншот з Facebook)

Режисер і Україна

Фільм "Дау. Дегенерація" – один із серії фільмів, створених російським режисером Іллею Хржановським про фізика Льва Ландау. Зйомки велися в Харкові з 2008 по 2011 рік. В Україні національна поліція буде вести розслідування щодо творців фільму "Дау. Дегенерація", де, за повідомленням уповноваженого з прав дітей Миколи Кулеби, були залучені діти з інтернатів. У фільмі над малюками могли знущатися, бо в такому віці діти не можуть сказати, що вони втомилися або їм боляче.

Ювенальними прокурорами порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) Кримінального кодексу України.

Зараз Ілля Хржановський обіймає посаду художнього керівника меморіального центру "Бабин Яр" у Києві й цей факт викликав обурення багатьох відомих українців. Вони дивуються, як режисер-мучитель може очолювати меморіальний центр Бабиного Яру, де загинули 150 тисяч осіб.

Як ми раніше писали, гучний скандал навколо Бабиного Яру обріс новими деталями.