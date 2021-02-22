Ці п'ять симптомів інфаркту проявляються заздалегідь: зверніть увагу!

Інфаркт – це серйозне порушення роботи серця, яке може призвести навіть до смертельного результату, особливо, якщо допомога лікарів прийшла занадто пізно.

Дослідники з американського медичного коледжу провели масштабне опитування пацієнтів, які пережили серцевий напад, а також поспілкувалися з їхніми родичами та медпрацівниками, які брали участь у лікуванні.

Було встановлено, що п'ять проблем виникали у людей з порушеннями серцевої діяльності найчастіше.

Біль у грудях

Затруднене дихання

Серцебиття

Різке зниження артеріального тиску та стан нудоти

Інші скарги: нудота, біль в животі або спині

Як стверджують медики, такі болі не завжди говорять про те, що з'явилися проблеми з серцево-судинною системою. Однак, якщо людина виявила у себе такі ознаки, а тим більше якщо вони проявляються в комбінації один з одним, то потрібно негайно звернутися до лікаря і пройти ретельне обстеження. Тільки лікар може знайти причину таких болів.