П'ять правил: Комаровський розповів, як не зашкодити дитині через кондиціонер

Євген Комаровський розповів про безпечне використання кондиціонера, якщо вдома є маленька дитина. Відомий педіатр зазначив, що контролювати клімат і "погоду в хаті" при малюках може бути цілком безпечно, якщо дотримуватися простих правил його встановлення та експлуатації. Лікар вищої категорії навів у своєму Instagram рекомендації від bezopdet.

Доктор Комаровський, який раніше розвіяв популярний міф про загартовування дітей, дав п'ять порад щодо використання кондиціонера при дитині.

1. "Заборонена зона"

Перед кожним кондиціонером є зона, в якій активно рухаються повітряні потоки, в середньому близько 2-3 метрів, у цій зоні не можна перебувати при його роботі і розміщувати дитяче ліжко.

2. Головне - не поспішати

Охолоджувати приміщення краще поступово, знижуючи температуру приблизно протягом півгодини, щоб організм дитини зміг безпечно адаптуватися до нових погодних умов.

Фото: Доктор Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

3. Не забувайте про свіже повітря

Наявність кондиціонера не позбавляє від необхідності регулярного провітрювання приміщення, тривалість якого залежить від пори року.

4. Слідкуйте за вологістю

Крім того, необхідно контролювати і підтримувати вологість повітря при використанні кондиціонера, щоб воно не відхилялося від норми 40-70%.

5. Піклуйтеся про техніку

Кондиціонер, як і будь-який інший технічний пристрій, потребує регулярного чищення, заміни фільтруючих елементів і технічному обслуговуванні, про що не можна забувати.

Ілюстративне фото: Кондиціонер (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, доктор Євген Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

Також ми писали про те, що нещодавно Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.