П'яний водій убив у ДТП під Києвом сім'ю: з'ясувалося темне минуле уродженця РФ

П'яний водій Антон Желепа, що загубив цілу родину в аварії під Києвом 12 липня - чоловіка, жінку і двох дітей - раніше був не раз судимий. Його притягували за смертельну ДТП, домашнє насильство, побиття людини і не тільки.

Так, за словами журналіста Василя Крутчака у Facebook, 39-річний Желепа Антон Михайлович, уродженець міста Штоково-17 (Приморський край, РФ), у 2007 був засуджений за ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронних органів або його сім'ї тілесних ушкоджень) до 4 років. Втім, реальний термін замінили випробувальним на два роки.

А ось у 2010-му Желепу засудили до 3,5 років та позбавлення права керувати транспортним засобом на три роки. Тоді він став винуватцем аварії, у якій загинула жінка.

Антон Желепа (фото: facebook.com)

Крім того, згідно з інформацією в Єдиному реєстрі судових рішень, є ще три рішення Дарницького суду, пише Obozrevatel.

У 2016-му Желепу судили за дрібне хуліганство. Він чіплявся до перехожих, розбив скло двері в кіоск і погрожував спалити його. За це його покарали до 40 годин громадських робіт і штрафу в 275 грн.

Через три роки, восени 2019-го, "герой" побив чоловіка. За це з нього стягнуто збитків на суму 9,7 і 14 тисяч гривень. А у 2020 році Желепа проходив як обвинувачений в справі про домашнє насильство.

Антон Желепа після ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що 12 липня, у ДТП на Сатрообухівській трасі поруч з селом Козин загинула ціла родина - чоловік, дружина і двоє дітей. Чоловік, жінка і 8-річна дівчинка померли на місці, 10-річний хлопчик - у лікарні, а за життя 12-річного хлопчика борються лікарі.

Відео з моментом ДТП можна побачити за посиланням.

Водій за кермом Mercedes вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Mercedes Sprinter, а потім і з Hyundai, де їхала родина з п'яти людей. За кермом був Антон Желепа, який працював на дачі у власника Mercedes. Зараз він у лікарні. Драггер показав 1,37 проміле алкоголю і наркотичне сп'яніння.

Народився Желепа в Росії, але є громадянином України.