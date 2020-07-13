П'яний водій у ДТП убив сім'ю під Києвом: спливли нові подробиці про неадеквата

Антон Желепа став винуватцем ДТП під Києвом (колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли нові подробиці про водія Антона Желепу - учасника смертельного ДТП

Під Києвом п'яний водій Mercedes влаштував смертельне ДТП і знищив майже всю родину. Вижила одна 12-річна дитина, батько, мати і двоє дітей мертві. 39-річний Антон Желепа перебував за кермом Mercedes в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, над ним ледь не вчинили самосуд.

Як стало відомо потім, це не перша смертельна аварія, яку він влаштував. У 2010 році Желепу засудили до 3,5 років та позбавлення права керувати транспортним засобом на три роки. Тоді він став винуватцем аварії, у якій загинула жінка.

Як повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook, в 2019 році Желепа отримав ще один вирок від Дарницького суду.

"Желепа познайомився з працівником «Тіп-Топ Сервіс», що на Вербицького. Разом вони вирішили пыдбухнути. Бухнули, але їм стало мало і вони пішли за добавкою. По дорозі в магазин, посварилися і тоді Желепа добре так побив свого нового знайомого", - сказано в повідомленні.

На той момент у Желепи було вже дві судимості. За побиття на Вербицького Желепа отримав штраф у 1700 гривень, а в тюрму не сів.

Цікаво, що в коментарях до посту один з користувачів зазначив, що у Желепи ще є шість записів у списку боржників.

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Нагадаємо, що 12 липня під Києвом водій за кермом Mercedes вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Mercedes Sprinter, а потім і з Hyundai, де їхала родина з п'яти осіб. За кермом був Антон Желепа, який працював на дачі у власника Mercedes. Зараз він у лікарні. Драггер показав 1,37 проміле алкоголю і наркотичне сп'яніння. Він є громадянином України, хоча народився в Росії.