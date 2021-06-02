П'яний СБУшник жорстоко побив жінку-поліцейського: суддя його виправдала

П'яний СБУшник, начальник одного з відділів, радник і консультант Анатолій Сікора їхав п'яним за кермом авто. Його зупинила жінка-поліцейський Марія Семенюк за що поплатилася своїм здоров'ям.
Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook.
Чоловік почав жорстоко бити патрульну і навіть мало її не задушив. Після цього інциденту жінці знадобилася госпіталізація і у неї залишилося багато синців.
Марія Семенюк (фото: facebook.com/Andriyak)
Суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Іванівна Маргітич розглядала справу Анатолія Сікори і виправдала його дії.
Суддя Оксана Маргітич (фото: facebook.com/Andriyak)
"Інстинктивна реакція обвинуваченого на несподіване для нього насильство і спроби запобігти небезпеці для здоров'я", - так вона пояснила насильство над жінкою і повністю виправдала обвинуваченого.
Користувачі мережі прокоментували це.
Нагадаємо, на Закарпатті п'яний чоловік побив жінку в маршрутці на очах у дитини.
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