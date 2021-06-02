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П'яний СБУшник жорстоко побив жінку-поліцейського: суддя його виправдала

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Середа 02 червня 2021 23:43
П'яний СБУшник жорстоко побив жінку-поліцейського: суддя його виправдала Колаж: п'яний СБУшник побив жінку-поліцейського (facebook.com/Andriyak)
Автор: Styler

П'яний СБУшник, начальник одного з відділів, радник і консультант Анатолій Сікора їхав п'яним за кермом авто. Його зупинила жінка-поліцейський Марія Семенюк за що поплатилася своїм здоров'ям.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік почав жорстоко бити патрульну і навіть мало її не задушив. Після цього інциденту жінці знадобилася госпіталізація і у неї залишилося багато синців.

П'яний СБУшник жорстоко побив жінку-поліцейського: суддя його виправдала

Марія Семенюк (фото: facebook.com/Andriyak)

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Іванівна Маргітич розглядала справу Анатолія Сікори і виправдала його дії.

П'яний СБУшник жорстоко побив жінку-поліцейського: суддя його виправдала

Суддя Оксана Маргітич (фото: facebook.com/Andriyak)

"Інстинктивна реакція обвинуваченого на несподіване для нього насильство і спроби запобігти небезпеці для здоров'я", - так вона пояснила насильство над жінкою і повністю виправдала обвинуваченого.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • То було питання "Кому дзвонити, коли вбиває поліція?". Тепер нове питання "Кому дзвонити, коли вбивають поліцію?". Що далі?
  • Треба було застосувати зброю;
  • У цій ситуації мені цікава думка потерпілої. Впевнена, що дівчина вірить в те, що робить;
  • Треба було йому пальнути в ногу! Щоб знав;
  • Є запит на справедливість, але суддя так не вважає;
  • Обох залишить всього: посад, майна, грошей або по 10 років без внесення застави;
  • Її халупа була у вас на відео будинку суддів. Тепер все стало на свої місця.

Нагадаємо, на Закарпатті п'яний чоловік побив жінку в маршрутці на очах у дитини.

Ми також писали про те, що АВТОХІТ з битою напав на молоду сім'ю в Києві.

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Новини України Життя полиция побиття
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