П'яний персонал, злодійство і приниження: у мережі показали жахи геріатричного пансіонату під Дніпром

Годують незрозуміло чим і крадуть їжу

Слободенюк опублікував фото обвітреної ковбаси та ложки незрозумілої каші – раціон, який щодня отримують літні люди та люди з інвалідністю. Він зазначив, що при цьому працівники пансіонату виносять з їдальні мішки з "зайвим" хлібом.

"Тут одне з двох – або хліба замовляють занадто багато, і платники податків можуть собі дозволити купувати в таких кількостях хліб для того, щоб співробітниці пансіонату годували ними своїх курей і свиней. Або хліб тупо недодають підопічним", - написав автор поста.

Так годують пацієнтів геріатричного пансіонату

Медсестри кидаються на підопічних з кулаками

Як розповів житель Дніпра, медсестра Ольга відібрала у пацієнта гроші, почала рвати їх у нього на очах, а потім кинулася на підопічного з кулаками. Як зазначив Слободенюк, така поведінка вважається нормальною в пансіонаті, оскільки там знаходяться люди з інвалідністю, і вони залякані директором.

"Ця медсестра, до речі, часто перебуває на роботі в стані алкогольного сп'яніння. Як, втім, і роздавальниці, які напиваються настільки, що тупо забувають вивезти підопічним їжу. Плюс до цього, персонал не обтяжує себе прибиранням кімнат тих підопічних, які не можуть за себе постояти. Якщо скандалять, то абияк прибирають, якщо не скандалять - то можна не витрачати на нього свій дорогоцінний час. З іншого боку, дуже люблять прибирати у підопічних з психічними захворюваннями - у них легше легкого вкрасти ті деякі матеріальні цінності, які вони мають", - розповів Слободенюк.

Медперсонал б'є людей з інвалідністю

Пацієнтам доводять, що вони не люди

"Їх новий начмед, за сумісництвом психіатр, легко собі дозволяє пояснити підопічним, що вони не люди. Загрожує і принижує. Є у них такий дивний атавізм, як медпункт – він як би є, але неможливо навіть випросити активоване вугілля. Хоча гроші виділяються і закупівлі у звітах відображаються", - додав автор.

Він розповів, що співробітники їдальні обслуговують підопічних у повній антисанітарії – про маски або рукавички тут навіть не чули.

"Ось прям бере цією рукою, без рукавички, і розкладає по тарілках хліб. Цією ж рукою витирає соплі", - повідомив Слободенюк.

Він зазначив, що директор пансіонату так піклується про своїх пацієнтів, що не пускає на територію навіть доставників води. І тому люди на милицях і в інвалідних візках змушені самостійно тягнути величезні пляшки з водою у свої кімнати.

Людям з інвалідністю відмовляють у медичній допомозі

За словами Слободенюка, підопічні пансіонату не можуть домогтися направлення в лікарню. Їм відмовляють в аналізах або рентгенах. Вони довго ходять з проханням, випрошують, виконують доручення за такі направлення або платять за них зі своєї мізерної пенсії.