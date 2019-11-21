П'яний батько спав: під Полтавою знайшли побиту дитину

У селі Вовчик Полтавської області стався жахливий інцидент. Місцевий медпрацівник, який жив по сусідству з сім'єю з дитиною, прибіг на крик жінки і побачив мертвого 6-місячного малюка з синцями на голові і кров'ю. Про це повідомляє Telegram-канал Кримінальна Україна.

При цьому в квартирі також знаходився п'яний батько дитини, який просто спав. Правоохоронці одразу ж запідозрили у вбивстві чоловіка, який не заперечував свої дії.

Батька дитини вже судять і за цей тяжкий злочин йому загрожує довічне ув'язнення.

Вбите немовля під Полтавою (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що під Черніговом чоловік напав на жінку в РАГСі посеред білого дня. При цьому все сталося на очах у людей, які були разом з дітьми.

Інцидент стався в місті Козелець Чернігівської області. 34-річний чоловік завдав десять ударів ножем в різні частини тіла, а після скоєного зник у невідомому напрямку.

Очевидці події відразу ж викликали бригаду швидкої допомоги. У даний момент життю потерпілій нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві коханець убив жінку під час близькості. Під час інтимних стосунків жінка запропонувала чоловіка застосувати електричний струм, але по необережності він убив свою кохану. А потім і розправився з її дочкою, щоб не було свідків.