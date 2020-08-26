П'яний майор розчавив курсанток у Києві: дівчатам ампутували ноги

У Києві п'яний майор 25 серпня розчавив на легковому автомобілі на трьох дівчат-курсанток. На наступний день стало відомо, що двом з них довелося ампутувати по одній кінцівки, а третя перебуває у важкому стані.

Дівчата стояли біля адміністративної будівлі на території військової частини, що по вулиці Зоологічна (Шевченківський район). У цей момент п'яний військовослужбовець на Toyota Prius не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток. Вони отримали важкі переломи кінцівок, через що довелося провести ампутацію.

Волонтер Наталя Воронкова, що приймала постраждалих у столичному військовому госпіталі, розповіла про стан дівчат, повідомляє ТСН.

"Дівчину, яка у 17-й лікарні, на жаль, вже ампутували одну ногу, на другу наклали апарат зовнішньої фіксації. І також у нас одна дівчина з ампутованою теж ногою, і друга зараз на операційному столі. Будемо сподіватися, що їй врятують ноги", - розповіла волонтер.

У Києві дівчатам-курсанткам ампутували ноги після ДТП (відео: ТСН)

46-річного військового затримали. У поліції підтвердили, що чоловік має звання майора. Він був у нетверезому стані. Винуватцю трагедії загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також в мережі показали фото військовослужбовця. Драгер показав у нього в крові два проміле алкоголю.

Майор, який наїхав на курсанток, крайній зліва (фото: dtp.kiev.ua)

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