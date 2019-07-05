П'яний коп у Вінниці наїхав на дітей: усі подробиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Двоє дітей отримали травми

В ніч на 5 липня у Вінниці п'яний поліцейський, який був за кермом мікроавтобуса, протаранив відразу три автомобілі. В результаті аварії постраждали двоє дітей. Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, правоохоронець під час аварії знаходився не на службі.

Поліцейський, будучи в нетверезому стані, сів за кермо і на перехресті вулиць Лебединського і Максима Шимко зіткнувся з трьома автомобілями: "ВАЗ-21099", Mitsubishi Grandis і Daewoo Lanos. ДТП сталася в три години ночі.

Фото: Поліцейський протаранив три авто (vinbazar.com)

Цікаво, що при всіх ознаках алкогольного сп'яніння, коп пройти тест на вміст алкоголю в крові відмовився. Під час ДТП травми отримали діти 10 і 15 років, неповнолітні перебували в автомобілі "ВАЗ-2109".

Поліція з'ясовує всі деталі події, а п'яному поліцейському "світить" до трьох років позбавлення волі.

Фото: У Вінниці коп наїхав на дітей (vinbazar.com)

За фактом скоєння ДТП порушена кримінальна виробництво відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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