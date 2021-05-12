П'яний як чіп водій перекинув бетономішалку в Києві: відео моменту ДТП

На кадрах видно, як вантажна спецтехніка марки Mercedes вилітає на поворот і завалюється на бік. На щастя, авто не впало на інші машини, так як рух на дорозі в цей момент не був активним.

53-річний водій і його пасажир були доставлені в лікарню. Драгер показав, що винуватець аварії був п'яний - 1,44 проміле.

"Зараз проблема - поставити міксер назад на колесах, вага дуже велика. Хто там їде з елітних борщаг, тримайтеся. На місці всі спецслужби", - підписані кадри.

Відео: у Києві водій перевернув бетономішалку (dtp.kiev.ua)

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Зараз спеціальні служби працюють над тим, щоб прибрати з дороги, як автомобіль, так і бетонний розчин.

Дорогу через інцидент довелося перекрити, що спровокувало сильні пробки.

Відео: ДТП у Києві з бетономішалкою (dtp.kiev.ua)