П'яні футболісти рознесли поїзд Ужгород-Київ: "в одних трусах виламав двері"

Пасажирки, до яких приставали спортсмени, звернулися в поліцію із заявою.

Як розповіла Марія, футболісти сиділи в сусідньому купе, щось гучно відзначали, стукали їм в стінку, а потім і у двері.

"Вони кричали там, веселилися, мат-перемат... Заснути було неможливо. Потім вони стукали, стукали, стукали... А близько другої ночі один з них просто виламав нашу двері... Дві дівчинки, які були на нижній полиці, намагалися її утримати, а я дзвонила провідниці", - згадує дівчина інцидент, який стався ще 4 квітня.

Одна з дівчат згодом змогла ідентифікувати 3 з 4 гравців ФК "Колос", які тоді всією командою поверталися з Ужгорода після матчу з "Мінаєм" (рахунок був 0:0). За її словами, це були Володимир Лисенко, Вадим Мілько і В'ячеслав Чурко.

Гравці ФК "Колос" Володимир Лисенко, В'ячеслав Чурко і Вадим Мілько (фото: koloskovalivka.com)

Марія розповідає, що провідниця звернулася за допомогою до начальника поїзда. Спочатку бешкетники довго не відкривали йому двері свого купе, нецензурно його ображали, кричали "Я тобі зараз е**ло розіб'ю!" Потім зрештою відкрили.

Незабаром після відходу начальника поїзда у вагон прибули співробітники охорони, які залишалися в купе дівчат до прибуття в Київ.

"Той, який виламав двері, був в одних трусах. А його товариш, який потім довго ходив і розповідав, що щось забув, що хоче поговорити, вибачитися, якого охорона відтісняла, не давала до нас підходити - той був одягнений у футболку і труси" - розповіла дівчина.

Уже в Києві на вокзалі дебоширів зустріла поліція і працівники Укрзалізниці.

Зазначимо, що сьогодні, 20 квітня, нападник "Колоса" Володимир Лисенко - один з "героїв" розповіді пасажирки - відзначає свій день народження.

Футболіст ФК "Колос" Володимир Лисенко фото: facebook.com/fckoloskovalivka)

У мережі активно обговорюють "гулянку" футболістів у потязі Ужгород-Київ - користувачі інтернету "іронізують", що спортсмен вже відзначив свій ДН заздалегідь. Також юзери дивуються, чому немає реакції клубу на даний скандал.