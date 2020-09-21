П'яна мати ледве не вбила доньку на мопеді: деталі трагедії під Запоріжжям

В Запорізькій області жінка у стані алкогольного сп'яніння керувала мопедом і разом з нею їхала її 7-річна донька. Жінка не впоралася з керуванням і влетіла у бетонний паркан.

Трагедія сталася в місті Молочанськ Токмацького району Запорізької області. 31-річна місцева жителька пересувалася на мопеді Honda Dio в стані сильного алкогольного сп'яніння. Позаду сиділа її 7-річна донька. Як повідомили у пресслужбі Національної поліції в Запорізькій області, жінка не впоралася з керуванням транспортного засобу, злетіла з дороги та в'їхала у бетонний стовп.

І жінка-водій, і її малолітня дочка сильно постраждали. Їх доставили в лікарню з травмами різної тяжкості. Дівчинка перебуває в тяжкому стані, її помістили в реанімацію.

Як показало медичне обстеження, у матері у крові виявлено не менше 2,2 проміле алкоголю.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху йди експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Розпочато досудове розслідування, транспортний засіб вилучено. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобільними засобами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Вінницькій області п'яний в мотлох водій влаштував смертельну ДТП, в якій дві людини загинули, а двоє дітей дивом залишилися живі.

А також ми писали про те, що в Дніпрі через одну несправність на дорозі в ДТП потрапило чотири автомобілі.