Вона ж п'яна була: у Києві таксист зґвалтував і пограбував жінку (фото)

У Києві таксист зґвалтував і пограбував 33-річну жінку, яку пізно вночі підвозив додому з ресторану. Нелюд відвіз жінку в ліс, а після наруги ще й зняв з неї золоті прикраси. Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.

Камери спостереження на ресторані зафіксували автомобіль, на якому поїхала жінка, і за лічені години встановили і затримали зловмисника. Правоохоронцям вдалося виявити розшукуване авто та його водія на вулиці Городецького.

Потерпіла, мешканка Голосіївського району, одразу опізнала ґвалтівника. Ним виявився 41-річний мешканець Київської області. Нелюд розповів, що жінка була в нетверезому стані, тому він вирішив скористатися її безпорадністю.

У Києві таксист зґвалтував і пограбував жінку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Під час затримання у таксиста були явні ознаки сп'яніння, а під час обшуку авто правоохоронці виявили речовину, схожу на наркотичну. Тим не менш, таксист відмовився проходити огляд на стан сп'яніння.

41-річному таксисту оголосили про підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка ) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі натовп підлітків вчинив жорсткий самосуд над чоловіком, якого підозрюють у нападі та спробі зґвалтування 15-річної дівчинки. Неадекват розбив об голову дитини скляну пляшку і порізав їй обличчя.

Нагадаємо, під Одесою відпустили на свободу небезпечного збоченця, який звинувачувався у вбивстві 22-річної жінки і подальшій багаторазовій нарузі над тілом покійної. Прокуратура готує апеляцію за рішенням суду.