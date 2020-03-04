Путіна рятують від коронавіруса: стало відомо, як

Коронавірус не страшний Володимиру Путіну, який нещодавно впустив дві гвоздики і натрапив на пророцтво. Принаймні, так вважають в близькому оточенні президента Росії.

За словами прес-секретаря господаря Кремля Дмитра Пєскова, його начальник захищений від COVID-19, що лютує в світі (тільки у Європі зареєстровано 85 смертей від коронавіруса) і дістався також до Росії. Незважаючи на те, що в РФ вже зафіксовано три випадки зараження коронавірусом, ситуація в Москві "різко не ускладнювалася", а тому, вважає Пєсков, його шефу боятися нічого.

"Все, що необхідно для запобігання проникнення коронавірусу в близькість президента, - все робиться", - сказав прес-секретар Путіна, але додав, що президент почав частіше мити руки.

При цьому, як відомо, ще в лютому при вході в Кремль всіх журналістів почали перевіряти тепловізором. Тоді, щоб не розганяти паніку, ці заходи пояснювалися "появою місцевого сезонного грипу". Хоча перевищення епідеміологічного порогу щодо грипу та ГРВІ в російській столиці не фіксувалося.

Це наштовхує багатьох користувачів мережі на те, що Путіна захищають від коронавірусу далеко не тільки лиш милом та іншими гігієнічними засобами.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ТАСС Володимир Путін вперше розповів про своїх двійників.