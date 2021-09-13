У Путіна зробили цинічну заяву: "родичі-українці" починають ненавидіти Росію

У Кремлі знову заговорили про братні слов'янські народи і родинні стосунки між росіянами та українцями. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що незважаючи ні на що Росія не втратила свої родинні стосунки з українським народом.
Про це Пєсков розповів в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.
"Ви самі знаєте, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом", - зазначив він.
Пєсков також додав, що збільшилася кількість українців, яких обдурили за допомогою пропаганди. Після чого він сказав, що через це українці починають ненавидіти Росію.
"Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", - зазначив прес-секретар Путіна.
Дмитро Пєсков заговорив про дружбу з українцями (відео: YouTube)
Нагадаємо, українська спортсменка-любителька РФ Марина Голядкіна зробила фото з Путіним. Плавчиня з Донецька, але після 2015 року вона переїхала в Росію і почала виступати в змаганнях РФ.
Після Олімпіади 2020 українка зустрілася з президентом Росії в Катерининському залі Кремля, де проходило нагородження спортсменів, які завоювали медалі в Токіо. Дівчина навіть зробила манікюр з прапором РФ.
Ми також писали про те, що в Слов'янську любитель "русского мира" напав на ветерана АТО, але відмазався перед співробітниками поліції.