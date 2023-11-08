RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин освободил особо жестокого убийцу и отправил на войну: он нанес 111 травм студентке

В РФ помиловали и выпустили на свободу особо жестокого убийцу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В России помиловали убийцу кемеровской студентки Веры Пехтелевой. Парень нанес жертве 111 травм, изнасиловал и задушил шнуром от утюга. Он был пойман и осужден на 17 лет колонии строго режима. Но Путин решил опасного убийцу помиловать и отправить на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные правозащитницы Алены Поповой в Telegram.

В июне 2023 года родственники убитой Веры Пехтелевой узнали, что ее убийца Владислав Канюс освободился из колонии и уехал воевать в Украину. Были опубликованы фотографии убийцу в камуфляже, с оружием в руках. В сентябре Канюса видели на воле на территории РФ. На запрос в прокуратуре ответили, что осужденный отбывает наказание.

А недавно прокуратура подтвердила, что убийца помилован указом президента Путина в апреле 2023 года. Он освобожден от дальнейшего наказания и с него сняли судимость.

"То есть Путин просто взял и помиловал убийцу: Канюс несколько часов убивал Веру. На юридическом языке - с особой жестокостью, на человеческом - с больным садизмом. На ее теле 111 травм, перед смертью он изнасиловал Веру, а затем задушил шнуром от утюга", - рассказала правозащитница. 

Убийца Владислав Канюс помилован и отправлен на войну (фото: Алена Попова)

Она добавила, что в РФ теперь есть закон, который позволяет выпускать на волю убийц и насильников. 

"Принятый летом закон позволяет им освобождать в период мобилизации или военного положения судимых даже за такие преступления. Но погашение судимости возможно в связи с получением госнаграды либо в связи с увольнением со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней. Канюс, как мы знаем, уже вполне себе дома, ездит на шашлыки с друзьями", - пишет Попова.

Она призывает не молчать о таких ситуациях, так как убийцы просто будут выходить снова на улицы.

Ранее мы сообщали о том, в Узбекистане впервые засудили боевика "ДНР".

А также писали, что в ДТП в Донецке погиб российский подполковник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация