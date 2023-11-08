Путин освободил особо жестокого убийцу и отправил на войну: он нанес 111 травм студентке

В июне 2023 года родственники убитой Веры Пехтелевой узнали, что ее убийца Владислав Канюс освободился из колонии и уехал воевать в Украину. Были опубликованы фотографии убийцу в камуфляже, с оружием в руках. В сентябре Канюса видели на воле на территории РФ. На запрос в прокуратуре ответили, что осужденный отбывает наказание.

А недавно прокуратура подтвердила, что убийца помилован указом президента Путина в апреле 2023 года. Он освобожден от дальнейшего наказания и с него сняли судимость.

"То есть Путин просто взял и помиловал убийцу: Канюс несколько часов убивал Веру. На юридическом языке - с особой жестокостью, на человеческом - с больным садизмом. На ее теле 111 травм, перед смертью он изнасиловал Веру, а затем задушил шнуром от утюга", - рассказала правозащитница.

Убийца Владислав Канюс помилован и отправлен на войну (фото: Алена Попова)

Она добавила, что в РФ теперь есть закон, который позволяет выпускать на волю убийц и насильников.

"Принятый летом закон позволяет им освобождать в период мобилизации или военного положения судимых даже за такие преступления. Но погашение судимости возможно в связи с получением госнаграды либо в связи с увольнением со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней. Канюс, как мы знаем, уже вполне себе дома, ездит на шашлыки с друзьями", - пишет Попова.

Она призывает не молчать о таких ситуациях, так как убийцы просто будут выходить снова на улицы.