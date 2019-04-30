Скоро всі росіяни заговорять: в мережі висміяли українську мову Путіна

Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Путін попрощався українською

Президент РФ Володимир Путін перейшов на українську при спілкуванні з журналістами. Це сталося під час обговорення питання видачі українцям російських паспортів. Про це повідомляють росЗМІ.

Путін сказав, що незабаром у всіх українців буде російське громадянство, потім він попрощався з журналістами українською мовою, сказавши "До побачення".

"Якщо в Росії ми будемо видавати паспорти українцям, то рано чи пізно ми неминуче перейдемо до очікуваного результату - у всіх буде це громадянство. До побачення", - заявив президент країни-агресора.

Путин, высказавшись о Зеленском и общем с Украиной гражданстве, попрощался с журналистами по-украински: "До побачення" pic.twitter.com/V8qKt6vgdc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 29, 2019

Користувачі мережі прокоментували дане відео, порадивши росіянам вчити українську мову, оскільки скоро вона усім їм знадобиться.

"Росіяни! Беріть приклад з вашого лідера - вчіть українську мову! Путін відчуває, що скоро вона вам всім знадобиться";

"Краще б США нам видавали так паспорта!"

"Краще буде йому на пенсію піти, тим більше він вже досяг цього віку. І у віці неминучі всякі хвороби, а то не дай Бог повторитися історія з Брежнєвим".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив про видачу українських паспортів в Росії. Мережа неоднозначно відреагувала на слова майбутнього президента.

До речі, раніше Путін заявив, що спростить процедуру отримання російського громадянства для всіх українців.

Раніше ми писали про те, що мережа бурхливо відреагувала на можливість переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.