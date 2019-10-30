Путін зробив дивну заяву про Зеленском: на націоналіста не схожий

Президент РФ Володимир Путін відзначився досить неоднозначною заявою про голову України Володимира Зеленського. За словами російського президента, Зеленський не схожий на українського націоналіста. Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини в Будапешті.

"Я не думаю, що я маю право давати оцінки діям президента України. Особливо, в його контактах з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, звичайно, не схожий. Але чи зможе він впоратися з ними, мені зараз важко сказати", - сказав Путін.

Володимир Путін (kremlin.ru)

Також російський президент висловив надію, що Зеленський доведе до кінця розведення сил на Донбасі.

"Питання в тому, чи доведе він до кінця те, що було сказано їм публічно, і те, що він сам вважає за доцільне зробити, а саме в даному випадку не таке вже складне питання, - розведення протиборчих сторін на лінії зіткнення в двох населених пунктах", - додав Путін.

Варто відзначити, що раніше Володимир Путін постійно стверджував, що в Україні "одні націоналісти".