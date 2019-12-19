Путін зганьбився у прямому ефірі, говорячи про Україну (відео)

Володимир Путін зганьбився на прес-конференції (колаж РБК-Україна)

Володимир Путін "наїхав" на Леніна через споконвічно українські землі

Володимир Путін на прес-конференції висловився про Україну і заявив, що тиран Володимир Ленін неправомірно "віддав споконвічно російські території" до складу УРСР.

На думку Путіна, Крим, все Причорномор'я і Донбас "до України взагалі ніколи не мали відношення". Господар Кремля зазначив, що рішення Леніна було приведено в дію "для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні".

Путін сказав, що "Україна тоді була сільською територією, і вважалося, що селянство - це дрібнобуржуазні елементи, яких розкуркулювали по всій країні".

"Це трохи дивне рішення, але, тим не менше, воно відбулося. Це все спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна, тепер ми з цим розбираємося", - вважає президент РФ.

Путін висловився про українські землі та зганьбився

Відзначимо, що насправді в Криму до 1917 року жили виключно українці і кримські татари. Освоєнням земель на території, яка пізніше почала іменуватися Донбасом, було розпочато козаками Війська Запорозького.

Більш того, 100 років тому практично вся Кубань (більше половини цього регіону у 1897 році говорила українською мовою), більша частина Кавказу і сучасного Краснодарського краю Росії мали до 90% населення, яке складалося з етнічних українців. Також велика частина українців жила на початку 1920-х в Зеленому Клині на Далекому Сході Росії - в ті часи росіяни в цьому регіоні становили лише 10% від усього етнічного складу населення.

Таким чином, промова Путіна про "ісконно російські землі", які нібито неправомірно були передані Україні, виявилася черговою пропагандою від президента РФ. Адже насправді у словах російського гаранта немає і краплі правди.