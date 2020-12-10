Плутали малярію з коронавірусом: чим небезпечний відпочинок в Африці

Поки Шрі-Ланка і Балі закриті для українців через пандемію коронавірусу, серед туристів популярним стає відпочинок в африканських країнах, включаючи острів Занзібар у Танзанії. Там прекрасний океан, але також є безліч небезпечних хвороб, включаючи малярію, жовту лихоманку та ін.

Українець Юрій Казаков після екзотичного відпочинку на Мадагаскарі захворів нетиповим для нашої країни недугом - малярією. Чоловік не поспішав звертатися за допомогою до лікарів, оскільки думав, що в нього звичайна застуда. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Це було великою помилкою, тому що Юрій впав у кому майже на місяць. Чоловік припускає, що його вкусив малярійний комар, коли він вночі гуляв по пляжу.

"Єдина жива істота, що вбила найбільше людей - це малярійний комар. Два з половиною мільярди людей у світі знаходяться під загрозою малярії", - заявив військовий лікар Олександр Здир, який працював в африканських країнах.

За його словами, малярія - це не єдина екзотична хвороба в Африці. Тому українським військовим, які проходять службу на цьому континенті, роблять щеплення від жовтої лихоманки, холери, гепатиту А і Б, дифтерії, правця та інших інфекцій.

Це обов'язковий перелік вакцин, без яких військовослужбовець не може виїхати в цю країну.

Лікарі радять перед поїздкою в африканські країни робити щеплення від гепатиту і жовтої лихоманки, а по поверненню в Україну здавати аналізи на тропічні інфекції.

Вже були випадки, коли медики плутали малярію з коронавірусом, а після смерті людини, виявлялося, що був помилково поставлений діагноз.

Відпочинок в Африці небезпечний нетиповими для України хворобами (відео: YouTube)

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