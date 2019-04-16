Марна трата грошей: Комаровський розвінчав міф про популярний препарат

Доктор Євген Комаровський відповів на питання про зміцнення імунітету дитини за допомогою препарату ехінацеї. До педіатра звернулися батьки однорічної дитини з питанням, чи варто їй давати краплі ехінацеї, дозволені до шести місяців, щоб малюк менше хворів у сезон грипу та ГРВІ.

Доктор Комаровський пояснив, що препарат ехінацеї не несе дитині шкоди, але і користі від нього ніякої немає. А придбання таких ліків - це лише марна трата грошей. На думку педіатра, багато батьків вважають, що простіше заспокоїти свою совість "трьома краплями" препарату в день, замість того, щоб часто гуляти, загартовувати малюка, контролювати температуру повітря і вологість в приміщенні.

Також педіатр ще раз авторитетно заявив, що ліків для зміцнення імунітету не існує. А всі препарати, що продаються в аптеках, це перш за все бізнес для виробників і реалізаторів цих коштів, і психотерапія для батьків.

Комаровський розповів про зміцнення імунітету дитини (фото: unsplash.com)

Імунітет же, на думку Комаровського, зміцнюється за допомогою здорового способу життя, розумних фізичних навантажень, правильного харчування і обмеження часу з гаджетами. Педіатр радить проводити побільше активних ігор, не пхати дитину їжею, і багато гуляти на свіжому повітрі.

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