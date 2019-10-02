І нехай весь світ зачекає: у Києві два водії влаштували бійку (відео)

Водії побилися через невелике ДТП прямо в центрі столиці
У Києві, на вулиці Басейній, два водії почали розборки між собою прямо під час жвавого руху і спровокували пробку. Відео інциденту опублікували на сторінці спільноти Dtp.kiev.ua.
На кадрах відео видно, що конфлікт між водіями розгорівся після зіткнення автомобілів. Чоловіки вийшли зі своїх машин і почали розмахувати руками. Словесна перепалка швидко переросла в бійку. А автомобілі призвідників бійки перегородили дві з чотирьох смуг жвавої дороги, що спровокувало утворення величезної пробки.
"В центрі Києва два джентльмена оформляють європротокол!" – сказано в підпису під відео. Варто зазначити, що на момент бійки представників патрульної поліції не видно і можливо водії вирішили розібратися самостійно, за допомогою кулаків.
Користувачі мережі відреагували на відео інциденту і зазначили, що співробітників поліції на місці явно не вистачає.
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