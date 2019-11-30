Хай їсть на здоров'я: Комаровський розвіяв міф про популярний продукт

Доктор Євген Комаровський розвіяв популярний міф про цибулю, а також розповів в якій кількості можна споживати продукт дитині. Про це експерт інформує в соціальній мережі Instagram.

Якщо дитина їсть цибулю і ніяких проблем не виникає, тоді можна. Якщо ж є прояви хвороби або нездужання, тоді потрібно звернути увагу і, можливо, відвідати лікаря.

"Якщо вам просто не хочеться, щоб від дитини тхнуло цибулею або часником, коли ви його цілуєте, то виникає зустрічне питання: звідки дитина взяла лук? Вона ж не пішла в магазин сама, не купила цибулю або часник і тепер на зло вам його їсть? Якщо вам це не подобається, то не давайте це дитині", - сказав Комаровський.

За словами доктора, дитині можна кожен день давати цибулю, а можна не давати взагалі - на якість життя та здоров'я це не впливає.