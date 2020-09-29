"Пункт призначення" по-черкаськи: п'ятиметрові колоди випали з вантажівки перед авто

Колоди (фото: pixabay.com)

Незакріплені колоди випадали на трасу перед автомобілями

По дорозі з Мошни в Черкаси з лісовоза випало кілька незакріплених стовбурів дерев довжиною близько 5 метрів. ДТП з постраждалими вдалося уникнути завдяки водієві легкового авто, який їхав позаду вантажівки і об'їхав стовбури, які вилетіли.

Відео інциденту опублікували в мережі. На ньому видно, як з вантажівки випадають на проїжджу частину дві незакріплених колоди.

Великі колоди випали з вантажівки перед авто (відео: YouTube)

Варто зазначити, що дане відео нагадує сюжет з фільму жахів "Пункт призначення 2", в якому колода вилетіла з вантажівки, вбила водія авто, яке їхало ззаду, і стало причиною низки аварій на трасі.

Нагадаємо, п'яний в мотлох водій на донецьких номерах влаштував переполох під Києвом. Інцидент стався у Гатному Київської області. Спочатку неадекватний чоловік протаранив машину Tesla, в якій знаходилася дитина. Потім він в'їхав у маршрутку, і почав врізатися в бордюри та паркани.

Після того водій Тойота "Лендкрузер Прадо" спробував втекти з місця ДТП без колеса. В коментарях українці обурилися діями п'яного водія і засудили його.

Раніше ми писали про те, що під Запоріжжям п'яна 31-річна матір трохи не занапастила 7-річну доньку на мопеді. Жінка не впоралася з керуванням і влетіла у бетонний паркан. Інцидент стався в Молочанську Токмацькому районі.