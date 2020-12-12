Пульмонолог пояснила, чому у пацієнтів коронавірус швидко переходить у "другу хвилю"

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

У пацієнтів з коронавірусом складність перебігу хвороби та симптоми можуть бути різними: в деяких випадках все обмежується тільки втратою нюху, а в інших - відразу розвивається пневмонія.

Про це розповіла завідувачка пульмонологічного відділення обласної клінічної лікарні в Чернівцях Світлана Коваленко в інтерв'ю "24 каналу".

"Річ у тім, що на відміну від багатьох респіраторних вірусних інфекцій, COVID-19 розвивається хвилеподібно", - зазначила доктор медичних наук.

Лікар розповіла, що у пацієнтів з легким перебігом все обмежується лише "першою хвилею".

"Такі пацієнти не потребують ані антибіотиків, ані госпіталізації - вони знаходяться на самоізоляції вдома під контролем сімейного лікаря і вже на 7-10 день почувають себе добре", - пояснила пульмонолог.

При цьому Коваленко звернула увагу, що часто у пацієнтів захворювання швидко переходить у так звану "другу хвилю", коли вірус викликає другу атаку та істотне погіршення стану пацієнта.

Таке відбувається приблизно через тиждень-два після початку захворювання.

"І тут важливо не зволікати як пацієнтам, так і лікарям, щоб не допустити подальшого погіршення стану", - додала вона.

Доктор пов'язує раптові погіршення стану хворих COVID-19 цитокіновим штормом - тобто реакцією організму на коронавірусну інфекцію, коли імунна система людини занадто сильно і нерозбірливо реагує на неї.

"Не дарма про "цитокіновий шторм" так багато розмов зараз, адже його неконтрольований перебіг може призвести до ураження органів-мішеней (серцево-судинна система, легені, нирки), запустити цілий каскад патологічних процесів і, як наслідок призвести, до смерті", - розповіла Коваленко.

Раніше київський лікар розповіла, що безсимптомний коронавірус може викликати небезпечні ускладнення.

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