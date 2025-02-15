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Пушистые антидепрессанты. Эти домашние животные продлевают жизнь человека на 10 лет

Суббота 15 февраля 2025 08:45
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Пушистые антидепрессанты. Эти домашние животные продлевают жизнь человека на 10 лет Фото: Какие животные продлят вашу жизнь (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ученые доказали, что владельцы домашних животных живут дольше. Исследования показывают, что люди, которые заводят пушистых или пернатых друзей, могут продлить свою жизнь на 5-10 лет благодаря положительному влиянию животных на здоровье и эмоциональное состояние.

Какие именно животные продлят вашу жизнь - читайте в материале РБК-Украина.

Как животные влияют на продолжительность жизни?

Домашние любимцы помогают уменьшить стресс, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить физическую активность и социальное взаимодействие. Постоянный контакт с животными повышает уровень окситоцина - "гормона счастья", а также помогает бороться с депрессией.

Вот 5 видов домашних животных, которые имеют наибольшее положительное влияние на здоровье человека.

Собаки - лучшие друзья для сердца

Регулярные прогулки с собакой укрепляют сердечно-сосудистую систему, уменьшая риск инфаркта и инсульта.
Владельцы собак на 36% реже страдают от гипертонии.
Общение с собакой снижает уровень кортизола - гормона стресса.

Коты - природные терапевты

Пушистые любимцы уменьшают тревожность и способствуют расслаблению.
Доказано, что кошачье мурлыканье на частоте 25-150 Гц стимулирует восстановление костей и снижает артериальное давление.
Владельцы кошек на 30% реже страдают от сердечных болезней.

Птицы - антидепрессанты в доме

Щебетание птиц успокаивает нервную систему и помогает бороться с депрессией.
Уход за попугаями улучшает когнитивные функции и память.
Пожилые люди, которые имеют птиц, реже страдают от одиночества.

Аквариумные рыбки - естественный релакс

Наблюдение за рыбками снижает давление и частоту сердечных сокращений.
Владельцы аквариумов реже сталкиваются со стрессом и бессонницей.
Вода и плавные движения рыб создают эффект медитации.

Грызуны - небольшие, но полезные друзья

Хомяки, морские свинки и кролики помогают бороться со стрессом.
Гладить животное - это своего рода терапия, которая снижает уровень тревожности. Детям с нарушениями речи и социальных навыков рекомендуют взаимодействие с грызунами для развития коммуникации.

Домашние животные - не просто любимцы, а настоящие помощники в продлении жизни. Они уменьшают риск заболеваний, улучшают психическое состояние и дарят радость каждый день.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как мама-собака принесла в ветеринарную клинику щенка без сознания.

А также писали о том, какие породы собак наиболее чувствительны к холоду.

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