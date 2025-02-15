Пушистые антидепрессанты. Эти домашние животные продлевают жизнь человека на 10 лет
Ученые доказали, что владельцы домашних животных живут дольше. Исследования показывают, что люди, которые заводят пушистых или пернатых друзей, могут продлить свою жизнь на 5-10 лет благодаря положительному влиянию животных на здоровье и эмоциональное состояние.
Какие именно животные продлят вашу жизнь - читайте в материале РБК-Украина.
Как животные влияют на продолжительность жизни?
Домашние любимцы помогают уменьшить стресс, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить физическую активность и социальное взаимодействие. Постоянный контакт с животными повышает уровень окситоцина - "гормона счастья", а также помогает бороться с депрессией.
Вот 5 видов домашних животных, которые имеют наибольшее положительное влияние на здоровье человека.
Собаки - лучшие друзья для сердца
Регулярные прогулки с собакой укрепляют сердечно-сосудистую систему, уменьшая риск инфаркта и инсульта.
Владельцы собак на 36% реже страдают от гипертонии.
Общение с собакой снижает уровень кортизола - гормона стресса.
Коты - природные терапевты
Пушистые любимцы уменьшают тревожность и способствуют расслаблению.
Доказано, что кошачье мурлыканье на частоте 25-150 Гц стимулирует восстановление костей и снижает артериальное давление.
Владельцы кошек на 30% реже страдают от сердечных болезней.
Птицы - антидепрессанты в доме
Щебетание птиц успокаивает нервную систему и помогает бороться с депрессией.
Уход за попугаями улучшает когнитивные функции и память.
Пожилые люди, которые имеют птиц, реже страдают от одиночества.
Аквариумные рыбки - естественный релакс
Наблюдение за рыбками снижает давление и частоту сердечных сокращений.
Владельцы аквариумов реже сталкиваются со стрессом и бессонницей.
Вода и плавные движения рыб создают эффект медитации.
Грызуны - небольшие, но полезные друзья
Хомяки, морские свинки и кролики помогают бороться со стрессом.
Гладить животное - это своего рода терапия, которая снижает уровень тревожности. Детям с нарушениями речи и социальных навыков рекомендуют взаимодействие с грызунами для развития коммуникации.
Домашние животные - не просто любимцы, а настоящие помощники в продлении жизни. Они уменьшают риск заболеваний, улучшают психическое состояние и дарят радость каждый день.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, как мама-собака принесла в ветеринарную клинику щенка без сознания.
А также писали о том, какие породы собак наиболее чувствительны к холоду.
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