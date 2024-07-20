Опухоль длиной в четверть метра и 9 л внутри: врачи спасли женщину от гигантского образования

Как появилась гигантская опухоль

Пациентке 28 лет и она - жительница Львова. В течение полугода женщина видела, как меняется ее тело - начал очень странно расти живот. При этом в других частях тела она совсем не поправилась. Родные женщины обратили внимание на аномалию и уговорили обратиться к врачу.

Женщина прошла обследование у специалистов в больнице Святого Пантелеймона и во время УЗИ и КТ-обследования медики обнаружили огромное новое образование, размером 20 на 25 см. Эта опухоль занимала почти всю брюшную полость пациентки.

Как выяснили врачи, это была доброкачественная опухоль, образующаяся из эпителия яичника. По сути это капсула, которая заполнена внутри жидкостью. Такие новообразования очень быстро растут и могут превращаться в злокачественные. Поэтому единственное лечение такой кистомы яичника - удаление опухоли.

Как проводили операцию

Врачи гинекологического отделения Оксана Непийвода и Тарас Бучинский успешно выполнили лапароскопическую цистэктомию. Они сделали три небольших разреза по 1,5 см, чтобы обойтись без вскрытия брюшной полости.

И им удалось удалить всю гигантскую опухоль через три разреза. А впоследствии собрали из нее целое ведро жидкости - 9 литров. Затем удалили и саму капсулу, весившую 1,5 кг.

Уже на вторые сутки после операции молодую пациентку выписали домой. И врачи призывают женщин не пренебрегать своим здоровьем.

"Профилактика всегда лучше лечения. Поэтому для предупреждения любых рисков важно помнить о регулярных осмотрах. К сожалению, только 25-30% женщин проходят ежегодный профосмотр у акушер-гинеколога. И часто причина этому - беременность и роды, а не своевременная забота о собственном здоровье", - говорит заведующая гинекологическим отделением Оксана Непийвода.

Врачи из Львова спасли женщину с гигантской опухолью (фото: facebook.com/1tmolviv)