"Пташка" из "Азовстали" показала жениха, который погиб на войне: трогательное видео

Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" рассказала о парне, который погиб на войне. Она заявила, что ее любимый теперь стал ангелом.
Видео она опубликовала на своей странице в Intagram.
Девушка рассказала, что война дала ей ценнее всего, но одновременно и забрала. Екатерина отметила, что ее парень стал ангелом, который держит ее крылья развернутыми и оберегает.
Она отметила, что в сердце с любимым она прошла Мариуполь, "Азовсталь" и плен. Жених показал Екатерине, что такое истинная любовь, верность и побратимство. Он был настоящим воином, напарником и другом.
"Ты научил меня быть верным своей войне, а она тебя у меня забрала", - написала она.
Также парень не любил, когда девушка плачет, поэтому сейчас она борется за двоих.
"С твоим именем на устах я буду бороться до последнего вздоха. Извини, что мы не успели поделиться фамилией", - добавила "Птичка".
В комментариях пользователи поддерживают девушку и пишут, что парень всегда будет оберегать ее с неба.
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Ранее кафиры показывали интервью с плененной "Пташкой", где она опозорила пропагандистов.
Также Екатерина рассказала, будет ли участвовать в "Голосе страны".