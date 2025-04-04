Психолог Холоденко шокировала признанием о неизлечимой болезни, с которой борется с 12 лет

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Анне Олицкой.

Журналистка спросила у психолога про ее отношение к препарату Ozempic, который сейчас стало модно колоть, чтобы быстро сбросить лишний вес.

По словам Холоденко, в 12 лет ей диагностировали сахарный диабет второго типа, и Ozempic - это препарат прежде всего для диабетиков.

"Этот препарат создан именно для таких людей, как я. У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет, возможно, с самого рождения", - призналась она.

Также она рассказала о своем опыте использования этого препарата.

"Мне его назначали официально в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистемная, поэтому сама это потом забросила. Я почувствовала, что он обладает "антидепрессантным" действием. Я почувствовала, что стала спокойнее - и к еде, и эмоционально. У нас же часто эмоции сопровождаются заеданием", - подчеркнула Холоденко.

Отметим, что в 2021 году психолог говорила, что у нее подозрение на диабет, а не утверждала прямо об этом.

Кто такая Наталья Холоденко

Наталья Холоденко - психолог и блогерша, которая получила большую популярность благодаря своим книгам, семинарам и выступлениям на телевидении.

В последние годы Холоденко не раз попадала в скандалы, делая неоднозначные заявления. Так, после начала полномасштабного вторжения Наталья высказалась, что у россиян "национального масштаба аутизм". Также психолог отметила, что люди с РАС "не имеют эмпатии от рождения". Это сравнение вызвало большой резонанс в сети, в частности, среди родителей, чьи дети имеют этот диагноз.

Холоденко воспитывает двоих детей: сына Лариона и дочь Вивьен.

Во время войны в Украине психолог живет за границей - в Монако.

В прошлом году она приглашала своих подписчиков на день рождения. Стоимость билета на праздник в одной из самых дорогих гостиниц Монте-Карло "Эрмитаж" стартовала от 25 тысяч гривен.