Психолог розкрила найбільш "сороміцькі" сексуальні фантазії чоловіків і жінок, про які мріє кожен

Про секс фантазує більшість дорослих людей, при цьому багато хто соромиться своїх фантазій. Наприклад, чоловіки нерідко соромляться фантазій про секс в приймаючій ролі, а люди феміністських поглядів - фантазій про секс з примусом. Але нічого соромного в сексуальних фантазіях, навіть найбільш "дивних", немає: це частина вашого внутрішнього сексуального життя, на яке ви точно маєте право.

За словами сексолога, найчастіше люди фантазують про:

груповий секс,

грубий секс з елементами домінування,

вуайерістські або ексгібіціоністські практики,

сексі в публічних (або просто несподіваних) місцях,

романтичний секс,

секс в незвичному гендері, ролі або ситуації.

Найчастіше, більш "соромними" ми звикли вважати ті сексуальні образи, про які не чули від інших. Нам здається, що "ми такі одні". Але якщо ми дізнаємося, що схожі фантазії розділяє безліч інших людей, а також якщо ми отримуємо позитивний досвід обговорення "сороміцьких" фантазій в парі - приймати їх стає набагато легше.

Топ-9 чоловічих фантазій

Нічого не контролювати

Багато чоловіків відчувають таку високу відповідальність за вдалий статевий акт, що зовсім забувають про те, як самим отримати задоволення. Саме тому одна з популярних фантазій - віддати весь контроль за процесом жінці, а самим розслабитися і просто отримувати задоволення.

Секс з незнайомкою

Близько 70% опитаних чоловіків буквально сплять і бачать, як би переспати з красивою незнайомою жінкою, щоб секс був відмінним, а після - ніяких зобов'язань.

Участь у груповому сексі

При цьому мова не йде про те, щоб в статевому акті брали участь і інші чоловіки. Фантазують лише про кількість жінок, з якими можна переспати - число тут не обмеженоа: чим більше дівчат, тим краще.

Зробити кунілінгус

Згідно з результатами опитувань, близько 80% чоловіків мріють зробити своїй дівчині кунілінгус - однак не всі жінки погоджуються на це.

Побачити лесбійський секс у житті

На переконання частини чоловіків, будь-яка жінка готова зайнятися одностатевим сексом за певних обставин. Головне тут для хлопця - зловити момент і підгледіти за процесом.

Секс в туалеті

... Або в лікарні, або прямо в кабінеті офісу. Загалом, чоловіки мріють про статевий акт в якомусь новому місці - хоча багатством можливих локацій подібні фантазії не відрізняються.

Зайнятися сексом зі знайомою жінкою - але не з дружиною

Чоловіки марять про те, щоб переспати з кимось, крім свого постійного партнера. Героїня може бути ким завгодно - сусідкою, прибиральницею, колегою по роботі або кимось ще з "кола знайомих".

Отримати мінет

Судячи з усього, сексуальне життя багатьох людей вельми цнотливе і старомодне, так що значне число чоловіків мріють про хороший мінет - його буде достатньо для задоволення їх бажань.

Секс в публічному місці

Крім того що чоловіки мріють зайнятися сексом в незвичайному місці, вони не проти, якщо сам процес буде пов'язаний з деякою небезпекою бути виявленими. Думка про те, що посеред статевого акту в якомусь публічному місці з'являться незнайомі люди, збуджує чоловіків.

Фото: Олена Щербань

Топ-9 жіночих фантазій

Домінувати в сексі

Фантазії чоловіків і жінок часто сходяться - їм варто було б побільше говорити один з одним, щоб дізнатися про це. Так, чоловіки мріють про те, щоб спробувати нічого не контролювати в сексі, а жінки, навпаки, були б раді взяти на себе роль домінатора.

У ліжку із зіркою

Більше 52 % жінок були б раді переспати з якою-небудь привабливою зіркою - збуджує тут не тільки краса, ясна річ, але і флер слави, який оточує партнера.

Ігри в BDSM

Невипадково історія про містера Грея з "50 відтінків сірого" користувалася такою шаленою популярністю - жінки нерідко уявляють, як захоплюються іграми зі зв'язуваннями та іншими BDSM-практиками.

Участь в оргії

Цікаво, але на відміну від чоловічих, в жіночих фантазіях про груповий секс присутні не тільки представники іншої статі, але і дівчата. Жінки, судячи з усього, частіше відкриті до експериментів.

Секс з незнайомцем

А ось тут фантазії чоловіків і жінок повністю сходяться - жінки теж мріють про те, щоб зайнятися випадковим сексом з таємничим незнайомим красенем.

Використання секс-гаджетів

Близько 70% жінок були б раді, якби їх партнер зважився використовувати секс-іграшки на свій розсуд, і довірити йому, наприклад, управління вібратором.

Зайнятися оральним сексом

Ця фантазія стосується як мінета, так і кунілінгуса. Цікаво, що в цьому фантазії жінок схожі з чоловічими - неясно лише, чому все це залишається тільки мріями, а не втілюється в реальності, раз обидві сторони не проти?

Зайнятися любов'ю в романтичному місці

Так, це правда: незвичайне, але красиве місце збуджує більшість жінок. Секс на схилі гори, в спальні, повній троянд і свічок, в пахучій ванній кімнаті - загалом, список відповідних локацій ви можете продовжити і самі.

Учитель по любові

Цікава фантазія: жінки були б не проти зайнятися сексом з досвідченим "вчителем по любові", який зміг би з вершин своєї мудрості пояснити, як і що потрібно робити - немов статевий акт відбувається в перший раз.