Психолог объяснил, почему мужчины так часто оскорбляют женщин

Почему мужчины оскорбляют и презирают женщин

В отношениях бывает так, что мужчины не слышат своих женщин, они их презирают, говорят резкие и оскорбительные вещи и это не норма, но это поведение имеет объяснение.

Да, женщины также могут быть такими в иметь такую же модель поведения, но из-за меньших сил, они себя чаще всего сдерживают.

По мнению Олега Богмаза, такое поведение - проявление сильной агрессии, которая может долго накапливаться в человеке. Это может выражаться в неуважении, злобе, рукоприкладстве.

"Это способ освобождения боли изнутри себя. Это как раненая собака, ты ей хочешь помочь, а она тебя кусает в ответ. Это состояние искалеченного сердца и оно могло быть таким с детства", - говорит Олег.

Почему мужчины так часто оскорбляют женщин (фото: Freepik)

Также эксперт отметил, что, как правило, такие мужчины воспитывались при агрессивных родителях. То есть, мужчина не видел другой модели поведения, его, возможно, избивали и теперь для него единственная форма общения с людьми - это агрессия.

Такие мужчины могут иметь определенную установку "Будь мужчиной", которая просто не позволяет ему быть хорошим, ведь "мужчина" - это что-то сильное и грубое в его мире. Ведь такая модель поведения передавалась в некоторых семьях из поколения в поколение.

Ведь, например, те мужчины, у которых папа в семье пил и избивал маму - больше нет другого измерения, он недолюблен, а отсюда и агрессия, которую он освобождает благодаря грубости для родных людей, то есть для жены, невесты, любимой девушки и т.д.

"Еще одной медицински доказанной причиной является мужская порно-зависимость. От этого мужчины становятся менее чувствительны, проявляют ту же агрессию и меньше интересуются своей женщиной. Ведь порнография делает мужчину отупевшим и здесь его надо спасать". - рассказывает Богомаз.