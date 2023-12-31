Психиатр объяснил, что такое депрессия на самом деле и как ее лечат

Что такое депрессия на самом деле и как ее лечат

По словам профессора, депрессия - это постоянно пониженный фон настроения, часто без реальных причин. Это мысли о личной малоценности, о бесперспективности своей жизни.

"Американские специалисты дополнительно ввели термин "ангедония" для обозначения состояния, когда текущая жизнь не приносит человеку никаких положительных эмоций. Такие люди говорят: жизнь стала черно-белой" - рассказывает доктор медицинских наук.

"Есть и так называемая невротическая депрессия, которая наступает вследствие воздействия сверхмощного эмоционально-стрессового фактора. Есть эндогенные депрессии, причины которых мы не знаем", - продолжает объяснять Борис.

Что такое депрессия на самом деле и как ее лечат (фото: Freepik)

Также психиатр добавил, что у людей с депрессией наблюдаются и физические признаки:

снижение аппетита

нарушение сна

расстройства сексуальной функции

уменьшение веса.

"Лечат это заболевание антидепрессантами. Они, в отличие от транквилизаторов, не вызывают зависимости. То есть, к счастью, на них "присесть" невозможно", - доступно пояснил профессор Михайлов.