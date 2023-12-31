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Психиатр объяснил, что такое депрессия на самом деле и как ее лечат

Что такое депрессия на самом деле и как ее лечат (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Довольно часто украинцы самостоятельно приписывают себе диагноз "депрессия", но что же это действительно знает далеко не каждый.

А о том, что действительно называют депрессия и чем она отличается от ангедонии в интервью РБК-Украина , пояснил доктор медицинских наук, профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупик Борис Михайлов.

Что такое депрессия на самом деле и как ее лечат

По словам профессора, депрессия - это постоянно пониженный фон настроения, часто без реальных причин. Это мысли о личной малоценности, о бесперспективности своей жизни.

"Американские специалисты дополнительно ввели термин "ангедония" для обозначения состояния, когда текущая жизнь не приносит человеку никаких положительных эмоций. Такие люди говорят: жизнь стала черно-белой" - рассказывает доктор медицинских наук.

"Есть и так называемая невротическая депрессия, которая наступает вследствие воздействия сверхмощного эмоционально-стрессового фактора. Есть эндогенные депрессии, причины которых мы не знаем", - продолжает объяснять Борис.

Что такое депрессия на самом деле и как ее лечат (фото: Freepik)

Также психиатр добавил, что у людей с депрессией наблюдаются и физические признаки:

  • снижение аппетита
  • нарушение сна
  • расстройства сексуальной функции
  • уменьшение веса.

"Лечат это заболевание антидепрессантами. Они, в отличие от транквилизаторов, не вызывают зависимости. То есть, к счастью, на них "присесть" невозможно", - доступно пояснил профессор Михайлов.

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