"Психи реально": украинофобный актер сериала "Интерны" попал под пули

Иван Охлобыстин поймал пулю во время очередной поездки в Донбасс и остался жив и здоров.
О том, как это произошло, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories дочери актера.
Звезда сериала "Интерны", сыгравшего главную роль Иван Охлобыстин давно и откровенно говорит о своей ненависти к Украине, к тому же без всяких очевидных причин. Он помогает русской армии тем, чем может. Именно поэтому актер часто бывает в Донецке с гуманитарной миссией, убивающей украинский народ.
На днях Охлобыстин снова поехал на Донбасс и обнаружил опасность. Дело в том, что актер попал под обстрел и в прямом смысле этого слова, "поймал" шар, не прошедший сквозь его бронежилет.
Так что скандальный актер остался живым и невредимым. Об этой ситуации рассказала его дочь, назвав своих родителей психами.
"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс. Увозили гуманитарную помощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и поймал пулю, Слава богу, в броник. Горжусь невероятно, психи реально", - пишет дочь Охлобыстина.
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Также женщина сообщила, что за эту гуманитарную помощь отвечают не только ее родители, но и такие фонды, как:
Итак, рассекретила названия тех "благотворительных" фондов, которые поддерживают зверства, направленные против украинского народа.
Следует напомнить, что Иван неоднократно резко выражал свою позицию, тем самым лишь усилил свой негативный образ в глазах тех, кто раньше считал его хорошим, вежливым и талантливым человеком.
Раньше мы рассказывали о том, что Охлобыстина высмеяли за истерику из-за Томома.