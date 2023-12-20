Иван Охлобыстин попал под шары

Звезда сериала "Интерны", сыгравшего главную роль Иван Охлобыстин давно и откровенно говорит о своей ненависти к Украине, к тому же без всяких очевидных причин. Он помогает русской армии тем, чем может. Именно поэтому актер часто бывает в Донецке с гуманитарной миссией, убивающей украинский народ.

На днях Охлобыстин снова поехал на Донбасс и обнаружил опасность. Дело в том, что актер попал под обстрел и в прямом смысле этого слова, "поймал" шар, не прошедший сквозь его бронежилет.

Так что скандальный актер остался живым и невредимым. Об этой ситуации рассказала его дочь, назвав своих родителей психами.

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс. Увозили гуманитарную помощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и поймал пулю, Слава богу, в броник. Горжусь невероятно, психи реально", - пишет дочь Охлобыстина.

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Также женщина сообщила, что за эту гуманитарную помощь отвечают не только ее родители, но и такие фонды, как:

"Фонд помощи Донбассу"

"Фонд гуманитарных инициатив Орион"

"Народный фронт".

Итак, рассекретила названия тех "благотворительных" фондов, которые поддерживают зверства, направленные против украинского народа.

Следует напомнить, что Иван неоднократно резко выражал свою позицию, тем самым лишь усилил свой негативный образ в глазах тех, кто раньше считал его хорошим, вежливым и талантливым человеком.

