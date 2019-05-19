Псих: Усик показав, що витворяє за кермом (відео)

Олександр Усик показав, як проводить час, коли не перебувати на тренуванні. Український боксер виклав відео зі свого автомобіля.

Під час руху авто Усик грає на віртуальній гітарі і танцює під пісню "Улица роз", яку виконує гурт "Ария".

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

Ария - хороший смак;

Псих;

У Саші є місце всьому в житті: музика, сміх і спорт;

Ой ну вже скажуть, що "проросійський" чому не Зібров, Саня ну як так;

Музика якась не христьянська, а Саня начебто христьянин! "Не може з одного джерела текти гірка і солодка вода"!

Усик, та й взагалі вся банда з Ломаченко, класні тіпи. Прям от живуть без зайвого неадекватного пафосу, угарают, кайфують, приколюються, підколюють, витанцьовують там щось не з того ні з сього;

Ось справжні, прості людяні люди! Вищі боксери, без заморочок;

Чудовий музичний смак! Я під цю пісню теж не можу всидіти на місці;

Різний і це супер!

Саня, не відволікайся. Ти за кермом;

бережи Руку;

Артист;

Такі руки,а за кермо не тримаються. Ох вже ці боксери;

Найпозитивніша людина!

Нагадаємо, що Олександр Усик засвітився 9 травня на акції "Безсмертний полк" в Києві. Боксер з'явився на місці покладання квітів разом з лідерами "опоблоку".

Раніше повідомлялося про те, що Олександр Усик розірвав біцепс під час підготовки до бою з Карлосом Такамом. Це змусило боксера скасувати дебют в суперважкій вазі, який повинен був відбутися 25 травня.