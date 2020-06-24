У прямому ефірі Корчинський і ветеран АТО влаштували гарячі розборки (відео)

Політик і письменник Дмитро Корчинський і ветеран АТО влаштували гарячу суперечку в прямому ефірі. Бійка сталася в програмі "Все по бєспрєдєлу" на Апостроф TV.

На передачу Корчинського і військового запросили обговорити тему "Нетрадиційна сексуальна орієнтація в Україні: чи є шанс на легалізацію".

Голова об'єднання ЛГБТ військових, ветеранів та волонтерів, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко повідомив, що в Україні говорити і зізнаватися у своїй нетрадиційній орієнтації практично нереально.

“Можна отримати по обличчю або з'явиться таке пусте місце..." – сказав ветеран і показав на свого опонента.

В цей час Корчинський різко встав і вилив склянку води в обличчя Пилипенко. В цей час пристрасті розпалилися і чоловіки підійшли впритул один до одного, щоб з'ясувати стосунки. На щастя, ведуча змогла розняти і запобігла бійку.

Після цього Пипипенко ще раз образив Корчинського і назвав його "порожнім місцем".

Корчинський і ветеран АТО влаштували розбірки в прямому ефірі (YouTube/Апостроф)

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