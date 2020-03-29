Де і як пройти тест на коронавірус в Україні: інструкція і поради

Стало відомо, як в Україні можна зробити тест на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Українцям розповіли, за яких умов і де можна пройти тест на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус в Україні та світі щодня зростає. А обмежувальні заходи лише посилюються. При цьому, перевірити себе на наявність інфекції самостійно - насправді неможливо. Для виявлення COVID-19 в Україні на сьогодні існує дві тест-системи.

"Основним тестом, який діагностує коронавірусну інфекцію, є полімеразна ланцюгова реакція. Береться змив з носоглотки – необхідно мати спеціаліста, необхідно мати обладнання, необхідно мати навіть спеціальну кімнату для того, щоб отримати чіткий, достовірний результат. Так звані експрес-тести - це є виявлення антитіл", - розповів імунолог Федір Лапій у програмі "Ранок з Україною".

Але навіть зробивши експрес-тест, бути впевненим, що коронавірусу в організмі немає - не можна. Адже вони мають лише 85% чутливості. Тобто залишається 15% імовірності, що ви хворі. До того ж швидкі тести проводять лише тим, хто хворіє понад 6 днів. Але і його результат мають підтвердити лабораторно. Проходити перевірку на коронавірус потрібно тільки в державних лікарнях, бо приватні клініки також не дають гарантії достовірності результату.

"Тут питання - звідки вони беруть тест-системи. Чи це є офіційні канали, по яким надходить тест-система. Бо приватні лабораторії купують тест-системи на ринку і хто є продавець, наскільки можна йому довіряти, чи це не підробка... Тут можуть бути певні сумніви. Ті, хто підробляв ліки, можуть підробляти тест-системи", - коментує імунолог.

Поки що в Україні, як і в багатьох інших країнах, чекають на вдосконалений варіант експрес-тестів. Швидкі тести на коронавірус нібито пропонують в інтернеті за шалені гроші. Походження таких тестів дуже сумнівне. А за їхню підробку шахраям "світить" немаленький термін.

"Підробка лікарських препаратів у країні – це кримінальний злочин, мінімально від 5 до 8 років позбавлення волі", - каже юрист Юрій Білоус.

А якщо підробка потягне за собою смерть людини - злочинець може потрапити до в'язниці довічно. Тому будьте уважні та не піддавайтеся паніці. За наявності перших симптомів коронавірусу звертайтесь до сімейного лікаря і не допомагайте збагатитися шахраям, радять спеціалісти.

Нагадаємо, що 29 березня в Україну прибув другий рейс з медичним інвентарем з Китаю.