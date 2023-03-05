Пройдите этот простой тест и узнайте, есть ли у вас сейчас депрессия

Депрессия имеет несколько степеней тяжести - от легкой до тяжелой. Но в любом случае, думать, что это само пройдет, не стоит. Ведь депрессия - это не просто плохое настроение, это болезнь, которую нужно обязательно лечить.
Об этом рассказал известный врач-невролог Евгений Скрипник в Instagram.
Опросник Patient Health Questionnaire или PHQ был разработан для диагностики пяти различных расстройств командой специалистов в рамках образовательного гранта компании Pfizer Inc.
В создании PHQ участвовали врачи Роберт Шпицер, Джанет Уильямс, Курт Кронке и другие.
Отметьте утверждение, которое подходит вам лучше всего, что испытываете в течение последних 2 недель. Каждый ответ - от 0 до 3 баллов. В общей сложности вы можете набрать от 0 до 27 баллов.
Как часто за последние две недели вас беспокоили такие проблемы?
Снижение интереса или чувство удовлетворения от исполнения дел
У вас было плохое настроение, вы были подавлены или чувствовали безыскодность
Вам было тяжело уснуть, у вас был прерывистый сон, или вы слишком много спали
Вы были утомлены или у вас было мало сил
У вас был плохой аппетит, или, напротив, вы объедались
Вы плохо о себе думали: считали себя неудачником, или были в себе разочарованы, или считали, что подвели свою семью
Вам было тяжело сосредоточиться (например, на чтении газеты или на просмотре телепередач)
Вы двигались или говорили настолько медленно, что окружающие это замечали, или, наоборот, вы были настолько суетливы или возбуждены, что двигались гораздо больше обычного
Вас посещали мысли о том, что вам лучше было бы умереть, или о том, чтобы причинить себе какой-то вред
0-4 - нет депрессии
5-9 - легкая депрессия
10-14 - умеренная депрессия
15-19 - выраженная (умеренно тяжелая) депрессия
20-27 - тяжелая депрессия
Легкая лечится психотерапией, изменением условий жизни, умеренная - антидепрессанты и психотерапия, выраженная и тяжелая - в первую очередь антидепрессанты.
Помните, что результат теста не является диагнозом. Только врач-психиатр может установить диагноз!
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