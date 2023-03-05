Пройдите этот простой тест и узнайте, есть ли у вас сейчас депрессия
Депрессия имеет несколько степеней тяжести - от легкой до тяжелой. Но в любом случае, думать, что это само пройдет, не стоит. Ведь депрессия - это не просто плохое настроение, это болезнь, которую нужно обязательно лечить.
Об этом рассказал известный врач-невролог Евгений Скрипник в Instagram.
Что такое шкала PHQ?
Опросник Patient Health Questionnaire или PHQ был разработан для диагностики пяти различных расстройств командой специалистов в рамках образовательного гранта компании Pfizer Inc.
В создании PHQ участвовали врачи Роберт Шпицер, Джанет Уильямс, Курт Кронке и другие.
Пройдите тест на депрессию из 9 вопросов
Отметьте утверждение, которое подходит вам лучше всего, что испытываете в течение последних 2 недель. Каждый ответ - от 0 до 3 баллов. В общей сложности вы можете набрать от 0 до 27 баллов.
Как часто за последние две недели вас беспокоили такие проблемы?
Снижение интереса или чувство удовлетворения от исполнения дел
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
У вас было плохое настроение, вы были подавлены или чувствовали безыскодность
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
Вам было тяжело уснуть, у вас был прерывистый сон, или вы слишком много спали
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
Вы были утомлены или у вас было мало сил
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
У вас был плохой аппетит, или, напротив, вы объедались
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
Вы плохо о себе думали: считали себя неудачником, или были в себе разочарованы, или считали, что подвели свою семью
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
Вам было тяжело сосредоточиться (например, на чтении газеты или на просмотре телепередач)
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
Вы двигались или говорили настолько медленно, что окружающие это замечали, или, наоборот, вы были настолько суетливы или возбуждены, что двигались гораздо больше обычного
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
Вас посещали мысли о том, что вам лучше было бы умереть, или о том, чтобы причинить себе какой-то вред
- Ни разу - 0
- Несколько дней - 1
- Более недели - 2
- Почти каждый день - 3
Результаты:
0-4 - нет депрессии
5-9 - легкая депрессия
10-14 - умеренная депрессия
15-19 - выраженная (умеренно тяжелая) депрессия
20-27 - тяжелая депрессия
Как лечится депрессия в зависимости от тяжести
Легкая лечится психотерапией, изменением условий жизни, умеренная - антидепрессанты и психотерапия, выраженная и тяжелая - в первую очередь антидепрессанты.
Помните, что результат теста не является диагнозом. Только врач-психиатр может установить диагноз!
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