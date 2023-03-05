Пройдите этот простой тест и узнайте, есть ли у вас сейчас депрессия

Депрессия имеет несколько степеней тяжести - от легкой до тяжелой. Но в любом случае, думать, что это само пройдет, не стоит. Ведь депрессия - это не просто плохое настроение, это болезнь, которую нужно обязательно лечить.

Об этом рассказал известный врач-невролог Евгений Скрипник в Instagram .

Что такое шкала PHQ?

Опросник Patient Health Questionnaire или PHQ был разработан для диагностики пяти различных расстройств командой специалистов в рамках образовательного гранта компании Pfizer Inc.

В создании PHQ участвовали врачи Роберт Шпицер, Джанет Уильямс, Курт Кронке и другие.

Пройдите тест на депрессию из 9 вопросов

Отметьте утверждение, которое подходит вам лучше всего, что испытываете в течение последних 2 недель. Каждый ответ - от 0 до 3 баллов. В общей сложности вы можете набрать от 0 до 27 баллов.

Как часто за последние две недели вас беспокоили такие проблемы?

Снижение интереса или чувство удовлетворения от исполнения дел

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

У вас было плохое настроение, вы были подавлены или чувствовали безыскодность

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

Вам было тяжело уснуть, у вас был прерывистый сон, или вы слишком много спали

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

Вы были утомлены или у вас было мало сил

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

У вас был плохой аппетит, или, напротив, вы объедались

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

Вы плохо о себе думали: считали себя неудачником, или были в себе разочарованы, или считали, что подвели свою семью

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

Вам было тяжело сосредоточиться (например, на чтении газеты или на просмотре телепередач)

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

Вы двигались или говорили настолько медленно, что окружающие это замечали, или, наоборот, вы были настолько суетливы или возбуждены, что двигались гораздо больше обычного

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

Вас посещали мысли о том, что вам лучше было бы умереть, или о том, чтобы причинить себе какой-то вред

Ни разу - 0

Несколько дней - 1

Более недели - 2

Почти каждый день - 3

Результаты:

0-4 - нет депрессии

5-9 - легкая депрессия

10-14 - умеренная депрессия

15-19 - выраженная (умеренно тяжелая) депрессия

20-27 - тяжелая депрессия

Как лечится депрессия в зависимости от тяжести

Легкая лечится психотерапией, изменением условий жизни, умеренная - антидепрессанты и психотерапия, выраженная и тяжелая - в первую очередь антидепрессанты.

Помните, что результат теста не является диагнозом. Только врач-психиатр может установить диагноз!