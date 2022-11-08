Пройдите простой тест на риск рака груди. 10 вопросов, которые спасают жизни

Рак груди – одно из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний, при котором очень важна своевременная диагностика.
Гинеколог Лилия Левенец предлагает пройти тест на риск развития рака молочной железы.
Ваш возраст:
Возраст начала первых менструаций:
Возраст первых родов:
Лактация:
Есть ли у вас вредные привычки – курение, кальян, алкоголь, фаст-фуд, острая и жирная пища:
У ваших родственников были онкозаболевания:
Вы работаете с вредными факторами:
Вы любите загорать или посещать солярий:
Вы регулярно (хотя бы раз в месяц) проводите самообследование молочных желез:
Вы проходите ежегодные онкопрофосмотры (флюорография, осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы):
Риск развития рака груди:
Наиболее эффективно ежегодное обследование молочных желез клиническое и с помощью УЗИ и маммография после 40 лет раз в 2 года, и биопсия при необходимости.
Процедуру проводят с 7 по 15 день менструального цикла. Смотрите ниже инфографику от Минздрава по проведению обследования на дому:
Фото: facebook.com/phc.org.ua
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