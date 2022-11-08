Пройдите простой тест на риск рака груди. 10 вопросов, которые спасают жизни

Оценка степени риска рака молочной железы

Ваш возраст:

До 35 лет – 0 баллов

Старше 35 лет – 1 балл

Возраст начала первых менструаций:

До 12 лет – 1 балл

После 12 лет – 0 баллов

Возраст первых родов:

До 30 лет – 0 баллов

После 30 лет (не было родов) – 1 балл

Лактация:

Кормили грудью (более 6 месяцев) – 0 баллов

Не кормили (кормили менее 6 месяцев) – 1 балл

Есть ли у вас вредные привычки – курение, кальян, алкоголь, фаст-фуд, острая и жирная пища:

Да – 1 балл

Нет – 0 баллов

У ваших родственников были онкозаболевания:

Да – 1 балл

Нет – 0 баллов

Вы работаете с вредными факторами:

Да – 1 балл

Нет – 0 баллов

Вы любите загорать или посещать солярий:

Да – 1 балл

Нет – 0 баллов

Вы регулярно (хотя бы раз в месяц) проводите самообследование молочных желез:

Да – 0 баллов

Нет – 1 балл

Вы проходите ежегодные онкопрофосмотры (флюорография, осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы):

Да – 0 баллов

Нет – 1 баллов

Подсчитайте баллы

Риск развития рака груди:

Высокий риск – более 6 баллов

Средний – 4-6 баллов

Низкий – до 4 баллов

Как часто нужно проводить осмотр у маммолога

Наиболее эффективно ежегодное обследование молочных желез клиническое и с помощью УЗИ и маммография после 40 лет раз в 2 года, и биопсия при необходимости.

Как провести самодиагностику

Процедуру проводят с 7 по 15 день менструального цикла. Смотрите ниже инфографику от Минздрава по проведению обследования на дому:

Фото: facebook.com/phc.org.ua