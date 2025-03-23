Проявляется бессимптомно. Кардиолог назвала состояние, которое возникает у каждого 4 человека

Повышенное артериальное давление - это не просто дискомфорт, а серьезный сигнал организма о риске инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых болезней. Почему важно регулярно следить за показателями давления и как предотвратить скачки?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Артериальное давление - это сила, с которой кровь давит на стенки ваших сосудов. Если это давление постоянно повышено, то это называется гипертония. Важно понимать, что такое состояние обычно никак не проявляется.
"Вы можете годами жить с высоким давлением и даже не догадываться об этом. Никаких ярких симптомов, пока в то же время она постепенно разрушает ваше здоровье", - отметила медик.
Возможные последствия для здоровья: инфаркт и инсульт.
"Каждый 4-й украинец имеет повышенное давление, а каждый 2-й не знает, что имеет повышенное давление", - пояснила кардиолог.
К тому же гипертония ежегодно становится причиной примерно 7,5 миллиона смертей.
Высокое давление "бьет" по всему организму, постепенно разрушая важнейшие органы:
Единственный способ узнать, что у вас повышенное давление - регулярно его измерять. Важно, что при гипертонии лечение должно быть системным и без пропусков.
Если давление повысилось, важно действовать правильно, чтобы снизить его без вреда для здоровья. Вот основные методы:
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