Проявляется бессимптомно. Кардиолог назвала состояние, которое возникает у каждого 4 человека

Почему важно следить за давлением

Артериальное давление - это сила, с которой кровь давит на стенки ваших сосудов. Если это давление постоянно повышено, то это называется гипертония. Важно понимать, что такое состояние обычно никак не проявляется.

"Вы можете годами жить с высоким давлением и даже не догадываться об этом. Никаких ярких симптомов, пока в то же время она постепенно разрушает ваше здоровье", - отметила медик.

Возможные последствия для здоровья: инфаркт и инсульт.

"Каждый 4-й украинец имеет повышенное давление, а каждый 2-й не знает, что имеет повышенное давление", - пояснила кардиолог.

К тому же гипертония ежегодно становится причиной примерно 7,5 миллиона смертей.

Что происходит, когда давление длительное время повышенное

Высокое давление "бьет" по всему организму, постепенно разрушая важнейшие органы:

сердце - перегрузка сердца приводит к инфарктам, сердечной недостаточности и аритмиям

- перегрузка сердца приводит к инфарктам, сердечной недостаточности и аритмиям мозг - повреждение сосудов мозга может привести к инсульту и нарушению памяти

- повреждение сосудов мозга может привести к инсульту и нарушению памяти почки - почечная недостаточность из-за нарушения кровоснабжения

- почечная недостаточность из-за нарушения кровоснабжения глаза - проблемы со зрением, а в худшем случае - слепота

- проблемы со зрением, а в худшем случае - слепота сосуды - аневризмы, которые могут разорваться в любой момент

Единственный способ узнать, что у вас повышенное давление - регулярно его измерять. Важно, что при гипертонии лечение должно быть системным и без пропусков.

Как снизить давление

Если давление повысилось, важно действовать правильно, чтобы снизить его без вреда для здоровья. Вот основные методы:

глубокое дыхание - медленно вдыхайте через нос, задержите дыхание на 3-5 секунд, затем медленно выдыхайте через рот. Это поможет расслабить сосуды

- медленно вдыхайте через нос, задержите дыхание на 3-5 секунд, затем медленно выдыхайте через рот. Это поможет расслабить сосуды теплая ванночка для ног - опустите ноги в теплую воду (не горячую), чтобы уменьшить нагрузку на сердце

- опустите ноги в теплую воду (не горячую), чтобы уменьшить нагрузку на сердце прохладный компресс на шею - влажное полотенце или пакет со льдом помогут облегчить состояние

- влажное полотенце или пакет со льдом помогут облегчить состояние чашка теплого чая с мятой - успокаивает нервную систему и постепенно снижает давление

- успокаивает нервную систему и постепенно снижает давление уменьшить употребление соли - соль задерживает жидкость, повышая давление. Норма - не более 5 г в день

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