Провокує небезпечні стани: кому категорично не можна їсти гарбуз

Гарбуз корисний для організму, тому в українській кухні існує безліч рецептів його приготування. Зокрема, в ньому містяться такі вітаміни, як А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний вітамін Т. Цей солодкий овоч допомагає прискорити процеси засвоєння їжі та нормалізувати обмін речовин, позитивно впливає на роботу ШКТ і серцево-судинну систему. Однак є захворювання, при яких її вживання протипоказано. Кому можна, а кому заборонено їсти гарбуз – пише видання Greatist.

Кому і чому не можна їсти гарбуз

Гарбуз через великий вміст цукру може спровокувати небезпечні стани при важкій формі цукрового діабету. Діабетикам радять вживати в їжу тільки ті продукти, цукри яких розщеплюються більш тривалий час. Лікарі наполягають на дотриманні цієї заборони, бо зараз дієта є одним з ключових механізмів боротьби з діабетом.

Також медики відзначають, що сік сирого гарбуза протипоказано пити при гастриті зі зниженою кислотністю, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки. При таких станах ШКТ сік цього овоча може бути подразником і спровокувати загострення хвороб.

Лікарі відзначають, що особливо не варто вживати гарбуз, якщо у людини алергія на овоч або ж індивідуальна непереносимість.

Кому варто включити гарбуз в раціон харчування

Користь гарбуза досить велика і її вживання може позитивно вплинути на здоров'я при різних хворобах. Дієтологи радять вживати гарбуз при туберкульозі, атеросклерозі, запорах, діабеті, подагрі, жовчнокам'яній хворобі. М'якоть гарбуза рекомендують вагітним і дітям. Під час вагітності лікарі радять вживати гарбуз як природний засіб від нудоти. Відвар з гарбуза з додаванням меду допомагає при нервових розладах і безсонні.

У гарбузі міститься 1 грам білка на 100 грамів гарбуза, таким чином, кількість білка в ньому більше, ніж у перепелиних яйцях. Гарбуз містить в 5 разів більше каротину, ніж морква. Каротин в організмі перетворюється у вітамін А, який діє як антиоксидант. Каротин корисний для здоров'я очей і як засіб для загоєння ран, опіків і виразок.

Гарбуз допомагає прискорити процеси засвоєння їжі й нормалізувати метаболізм. Через вміст вітаміну T гарбуз перешкоджає накопиченню організмом жирових клітин, тому дієтологи рекомендують вживати гарбуз для врегулювання ваги.

Гарбуз має послаблюючий ефект, що добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Його рекомендують для виведення з організму холестерину, токсинів, шлаків.

Через високий вміст калію вживання цього овоча покращує роботу серцево-судинної системи та зменшує ризики гіпертонії.

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