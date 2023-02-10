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"Провокация и ерунда": адвокат рассказал, могут ли на призывников подать в розыск

Мобилизация в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Территориальные центры комплектации не имеют право давать распоряжения про розыск и доставку уклоняющихся от военных обязанностей лиц. Это незаконно и подмена понятий.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал адвокат Роман Симутин.

"ТЦК представляет, очередная провокация и ерунда. Ибо все эти требования - это правовая чепуха и подмена понятий", - написал Симутин.

Как объявляют в розыск?

Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и осуществляется исключительно после объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации.

Основания задержания и доставки

После объявления розыска, следователь обращается с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший розыск.

Объявить в розыск и задержать можно только:

  • по решению суда;
  • в рамках открытого уголовного производства
  • и при наличии обоснованного подозрения.

Адвокат отмечает, что реализовать подобное в пределах административного дела или на основании Порядка, определенного Кабмином – это нужно быть фокусником.

То, что в Порядке указано, что ТЦК может обращаться в полицию по розыску, задержанию и доставке уклоняющихся от воинского долга граждан – это подмена понятий.

Потому что текст должен звучать так: "ТЦК может обращаться в полицию для установления местонахождения и сопровождения в ТЦК". Но это не розыск, а задержание и доставка.

Правозащитник сообщил, что, читая подобные юридические формулировки, большинство граждан просто не понимают терминологии, и не могут оценить правомерность задержания. И потому добровольно, по незнанию своих прав, выполняет незаконные требования полиции.

Что делать?

Попросите полицейского разъяснить эти понятия и предъявить постановление суда о вашем задержании. Скорее всего адекватного ответа никто не предоставит.

"Так что просто продолжайте делать то, что делали. Конечно, если вам раньше не вручили повестку и вы не проходили ВЛК, потому что такие ваши действия – это криминал", - резюмировал Симутин.

Напомним, что ранее адвокат рассказал про "развод" водителей на блокпостах.

Кроме того, адвокат объяснил, что делать, если вам вручают повестку на дороге.

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мобилизация в Украине